Đạo diễn Phillip Noyce lần thứ 4 trở lại VN

Trong cuộc gặp gỡ cuối tháng 10 năm ngoái, khi Phillip Noyce sang Việt Nam làm trưởng ban giám khảo phim truyện LHP quốc tế VN lần thứ I, Saigon Media đã ngỏ lời và được chấp thuận chuyển ngữ, xuất bản cuốn sách Backroads to Hollywood, nói về sự nghiệp của ông.







Đạo diễn người Australia, Phillip Noyce.





Phillip Noyce tại đêm bế mạc LHP quốc tế VN lần thứ I

hồi cuối tháng 10 năm ngoái. Ảnh: Hoàng Hà.

Phillip Noyce tại đêm bế mạc LHP quốc tế VN lần thứ I hồi cuối tháng 10 năm ngoái.

Phiên bản phát hành tại Việt Nam với tên gọi Từ đường làng tới đại lộ Hollywood là phiên bản chuyển ngữ từ tiếng Anh đầu tiên được xuất bản ở Đông Nam Á. Nhân sự kiện phát hành cuốn sách này vào cuối tháng 5, Phillip Noyce quyết định trở lại nơi mà 9 năm về trước, ông đã tới để quay Người Mỹ trầm lặng.Ngày 27/5, trong bữa tiệc tối ra mắt sách, Phillip Noyce gặp gỡ giới điện ảnh, doanh nhân và báo chí VN cũng như trả lời những câu hỏi liên quan tới cuốn sách. Sáng hôm sau (28/5), ông sẽ có buổi gặp gỡ với các sinh viên chuyên ngành truyền thông nghe nhìn và các nhà làm phim trẻ tại Đại học Hoa Sen, TP HCM.Nhân sự kiện này, bộ phim Người Mỹ trầm lặng của Phillip Noyce cũng sẽ được trình chiếu lại với 5 suất tại rạp MegaStar Hùng Vương, TP HCM. Ngày cuối cùng của chuyến đi (31/5), Phillip Noyce sẽ ra Hà Nội để tham dự buổi tọa đàm điện ảnh với giới chuyên môn.Đạo diễn Salt cũng sẽ tham gia 2 hoạt động do sinh viên Đại học Hoa sen tổ chức - Video Clip TVCreate và cuộc thi thiết kế nhanh poster với chủ đề "Đạo diễn Phillip Noyce và Việt Nam".Trong chuyến đi lần này, ông cũng sẽ trao đổi với khán giả VN về những kinh nghiệm thú vị, thành công, thất bại trong sự nghiệp làm phim của mình, và những bài học tổ chức sản xuất xuyên quốc gia, nhận định về cơ hội hợp tác sản xuất giữa điện ảnh Việt Nam và các nước khác trên thế giới.Phillip Noyce sinh năm 1950 tại New South Wales, Australia. Ông tham gia làm phim ngắn từ năm 18 tuổi. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều bộ phim như Dead Calm, Patriot Games, The Bone Collector hay gần đây là bom tấn Salt với sự tham gia của "nữ hoàng phim hành động" Angelina Jolie.Năm 1995, lần đầu tiên Phillip Noyce đến Việt Nam với tư cách là khách du lịch và thăm Hãng phim truyện Việt Nam. 7 năm sau, ông tới Việt Nam để thực hiện The Quiet American (Người Mỹ trầm lặng), bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anh Graham Greene.Năm ngoái, Phillip Noyce lần thứ ba sang Việt Nam và làm trưởng ban giám khảo phim truyện của LHP quốc tế VN lần thứ I. Ông cũng tham gia một vài buổi giảng dạy làm phim cho những người yêu điện ảnh tại HN và TP HCM.