Đạo diễn Quang Dũng trở lại Bước nhảy hoàn vũ

Trong mùa thi trước của Bước nhảy hoàn vũ, đạo diễn Quang Dũng từng là một trong bốn giám khảo. Mùa thi năm nay, anh đã từ chối lời mời làm giám khảo từ ban tổ chức nhưng do nhạc sĩ Trần Tiến không thể tiếp tục công việc (do bận lưu diễn ở châu Âu) nên đạo diễn Quang Dũng đã trở lại ghế ban giám khảo.

Đêm thi 15-5 sẽ diễn ra lúc 20 giờ tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên VTV3; chín cặp thí sinh sẽ nhảy các điệu rumba và quickstep; khách mời là ca sĩ Minh Quân với ca khúc Save The Last Dance For Me.

Đ.HẠNH