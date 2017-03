Đạo diễn "The Social Network" đoạt Quả cầu vàng

Đạo diễn David Fincher tại lễ trao giải Quả cầu vàng. (Nguồn: AP)



Theo Đại Hải (Vietnam+)



Trong khi bản thân "The Social Network" của David Fincher cũng giành chiến thắng lớn khác trong đêm trao giải rực rỡ ánh đèn này.Các đề cử khác cho giải đạo diễn xuất sắc nhất gồm có Darren Aronofsky với "Black Swan," Christopher Nolan với "Inception" và David O. Russell với "The Fighter."Giải thưởng dành cho đạo diễn David Fincher là giải Quả Cầu vàng thứ ba mà "The Social Network" có được trong số danh dách sáu đề cử cho bộ phim này.Với nội dung câu chuyện về cuộc đời của Mark Zuckerberg, nhà sáng lập của Facenbook, bộ phim "The Social Network" cũng đã giành được giải kịch bản phim hay nhất và giải phim xuất sắc nhất.Các đề cử khác cho "The Social Network" còn có giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và giải hình ảnh đẹp nhất./.