Đạo diễn “Top Gun” tự tử vì bệnh tật?

Bộ phận pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi Tony. Ed Winter, trợ lý Văn phòng điều tra ở Los Angeles, Mỹ cho biết kết quả khám nghiệm sẽ được giữ kín cho đến khi những kết quả xét nghiệm được hoàn tất. Dự kiến, toàn bộ quá trình có thể mất 4 đến 8 tuần lễ. Trước đó, ABC News thông báo rằng Ridley Scott, anh trai của Tony Scott cho biết em trai ông bị ung thư não và có thể đạo diễn lừng danh này đau buồn vì bệnh tật và nghĩ quẩn. Tuy nhiên, phía Ed Winter cho biết không thể xác nhận thông tin này.

Trang TMZ.com lại dẫn nguồn tin phía vợ Tony khẳng định tin đồn đạo diễn Top Gun bị ung thư não là không đúng. Tuy nhiên, phía TMZ cũng không đưa ra được thông tin chính thức. Ngoài ra, vợ Tony khẳng định vị đạo diễn này không mắc bất cứ căn bệnh nào khác khiến ông tuyệt vọng mà tự chấm dứt cuộc sống của mình. Hiện nhà chức trách cũng không tiết lộ nội dung của thư tuyệt mệnh phía Tony để lại. “Mọi việc vẫn còn đang điều tra, chúng tôi vẫn chưa có một giả thuyết nào dẫn đến việc Tony tự tử” - Ed Winter cho biết.



Trong khi đó, bạn bè đồng nghiệp của Tony đều bày tỏ sự thương tiếc vô hạn đối với sự ra đi đột ngột của Tony. Tom Cruise-tài tử từng làm việc với Tony bày tỏ: “Tony là bạn thân của tôi và tôi sẽ luôn nhớ tới đạo diễn tài hoa này. Anh ấy là một người có những sáng tạo phi thường với dấu ấn sâu đậm trong ngành công nghiệp điện ảnh. Xin chia sẻ với gia đình Tony nỗi buồn sâu sắc”.

Tony và vợ con



Tom Cruise là diễn viên chính trong bộ phim "Top Gun" năm 1986 và "Days of Thunder" năm 1990 mà Tony Scott làm đạo diễn.



Trên tài khoản Twitter , đạo diễn Ron Howard bày tỏ cảm xúc tiếc thương: “Sẽ không còn các bộ phim thương hiệu Tony Scott nữa, một ngày bi thương”. Duncan Jones - cha đẻ phim Source code đau buồn: “Tony hết sức đáng yêu, anh ấy chính là người đã nâng đỡ và nhen nhóm niềm đam mê sáng tạo phim ảnh của tôi”.

Tony Scott đã nhảy cầu Vincent Thomas - nối giữa khu vực cảng San Pedro và đảo Terminal tại thành phố Los Angeles tự tử vào ngày 19-8 (giờ địa phương) ngày 19-8. Theo tờ Daily Breeze, đạo diễn này đã leo lên hàng rào ở phía nam của cây cầu và nhảy xuống. Một lá thư tuyệt mệnh đã được tìm thấy trong chiếc xe hơi Toyota Prius của Tony đậu ở hướng đông cầu. Thi thể của ông được vớt lên vào khoảng 4 rưỡi chiều và được cảnh sát Los Angeles đưa vào bờ.



Tony Scott là một đạo diễn nổi tiếng, em trai của đạo diễn kiêm nhà sản xuất nổi tiếng Ridley Scott, từng đạo diễn nhiều bộ phim nổi tiếng:Top Gun (Tay súng đỉnh cao), Days Of Thunder (Những ngày sấm sét), Enemy of the State (Kẻ thù liên bang) và Beverly Hills Cop II (Cảnh sát Beverly Hills II), Crimson Tide (Thủy triều đỏ)



Tony tự tử là chuyện gây sốc vì ông vẫn là một nhà làm phim rất sung sức. Ông cũng dự định thực hiện phần hai của Top Gun và một bộ phim mới có tên Emma's War nhưng dự án trên đành dang dở. Trong cuộc đời mình, Tony từng làm việc với nhiều ngôi sao: Tom Cruise, Brad Pitt, Will Smith, Denzel Washington và John Travolta....