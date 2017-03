Đạo diễn từng nhận ba Oscar sang Việt Nam

Ông đã có ba bộ phim từng đoạt giải Oscar: The Redwoods (Gỗ đỏ) giành giải Oscar hạng mục Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất (1968); The long way home (Đường xa về nhà), đoạt giải Oscar Phim tài liệu dài xuất sắc nhất (1997) và bộ phim Into the arms of strangers: Stories of the Kindertransport (Trong vòng tay của những người lạ: Những câu chuyện về Chiến dịch giải cứu trẻ em Do Thái) dành giải Oscar cho Phim tài liệu dài hay nhất (2000). Ngoài làm phim, Harris còn viết rất nhiều truyện thiếu nhi và đoạt nhiều giải ở mảng này.

Trong thời gian tại TP.HCM, đạo diễn Harris sẽ có buổi giới thiệu bộ phim Into the arms of strangers: Stories of the Kindertransport và giao lưu cùng khán giả. Chương trình diễn ra vào 17 giờ ngày 30-10 tại Trung tâm Hoa Kỳ (lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, quận 1, TP.HCM).

Q.TRANG