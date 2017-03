Đất Rồng, giải thưởng và những ước mơ

Ước mơ những phim lịch sử 4D Đất Rồng là một trong những dự án truyện tranh liên hoàn đầu tiên tại Việt Nam có mục tiêu sản xuất 25-30 tập truyện. Hiện tại nhóm 3dArt mất từ một tháng rưỡi đến hai tháng để hoàn thành một tập. Ngoài ra, Phương cùng nhóm 3dArt còn mong muốn thực hiện những bộ phim ngắn 5-15 phút chiếu tại các rạp 4D. “Những phim này sẽ có nội dung lịch sử, văn hóa Việt Nam như: Trận Bạch Đằng có thể có bộ phim là một trận chiến có lửa khói, sông nước, có phụ đề; hay giới thiệu phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn… chẳng hạn. Nếu có đầu ra tôi sẵn sàng làm, chỉ tiếc là hiện tại các rạp chiếu phim 4D chỉ nhập phim từ nước ngoài với giá 40.000-50.000 USD/phim mà không ai nghĩ chỉ với nửa giá đó chúng ta có thể có một bộ phim 4D về văn hóa, lịch sử Việt” - Phương băn khoăn. Tác phẩm Việt Nam duy nhất có giải Giải thưởng Manga quốc tế được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 nhằm tôn vinh các nghệ sĩ manga, những người đã góp phần vào việc thúc đẩy manga ở nước ngoài. Giải thưởng lần thứ 6, năm 2012 thu hút 245 tác phẩm từ 35 quốc gia gửi đến tham dự. Ủy ban điều hành giải thưởng đã chọn ra 15 tác phẩm để trao giải. Giải vàng thuộc về bộ truyện tranh Listening to the Bell (Thái Lan); ba giải bạc gồm: Melon Seed Schooll Vol.3 (Thái Lan), Floating Flower (Trung Quốc) và 5 minutes before airing (Indonesia). Đất Rồng là tác phẩm Việt Nam duy nhất đoạt giải ở giải thưởng này.