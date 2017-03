Đấu giá chiếc áo khoác đỏ của M.Jackson

Băng video nhạc Thriller dài 14 phút được phát hành năm 1983 và được coi là một trong những video pop có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Năm 2009, nó còn được đưa vào Trung tâm Điện ảnh Quốc gia của Thư viện Quốc hội Mỹ vì có ý nghĩa văn hóa và lịch sử.

Các đồ vật của Jackson được đấu giá trong đợt này còn có mái tóc giả mà anh đội khi xuất hiện tại cuộc họp báo ở London thông báo về tour diễn This Is It Tour, ước tính đạt giá 4.000-6.000 USD và chiếc mũ phớt mềm mà Vua pop từng đội trên sân khấu, ước tính đạt giá 2.000 - 4.000 USD.

Số tiền thu được từ chiếc áo khoác đỏ sẽ được đưa vào The Shambala Preserve - nơi cư trú hiện nay của các chú hổ từng sống trong trang trại Neverland Ranch Jackson.

Theo TT&VH