Đấu giá những mảng tường Berlin

Hai cảnh sát đi tuần dọc Bức tường Berlin. Phần còn lại của bức tường được giữ lại như một kỷ niệm nhắc nhớ về hòa bình và chiến tranh. Nó được các họa sĩ vẽ graffiti lên đó và trở thành một điểm thu hút khách tham quan tại Berlin.







Theo Pi Uy (DT/ Euro News)

Tổng cộng 48 mảng tường vỡ đã được tặng cho các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới khi chính phủ Đức quyết định phá bức tường này vào năm 1990 và chính thức tuyên bố nước Đức hợp về một mối.48 mảng tường vỡ khi đó đã được các nghệ sĩ dùng làm chất liệu sáng tác về đề tài tự do. Kể từ đó đến nay đã có một số cuộc triển lãm được tiến hành để trưng bày những tác phẩm nghệ thuật ý nghĩa này.Phương thức biểu đạt nghệ thuật mà các nghệ sĩ áp dụng để sáng tác trên các mảng tường vỡ rất đa dạng. Có người chọn nghệ thuật hội họa, có người chọn nghệ thuật trưng bày, sắp đặt.Vừa qua, một cuộc đấu giá mang tên “Artists for liberty” (Nghệ sĩ vì tự do) đã được tổ chức ở Paris, Pháp để rao bán từng tác phẩm trong tổng số 48 tác phẩm kể trên.Được biết nhà tổ chức bán đấu giá rất mong đợi sẽ có một người yêu nghệ thuật và trân trọng lịch sử đứng ra mua tất cả 48 tác phẩm này để bảo toàn được tính độc đáo và ý nghĩa của chúng.Rất may mắn đã có một người mua giấu tên trong tuần qua đấu giá thành công tất cả 48 tác phẩm đặc biệt này với tổng giá trị lên tới 730.000 euro (tương đương 20,4 tỉ VND).