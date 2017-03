Dậy sóng vì phượt

Hãy biết cẩn trọng từng bước chân Nhà báo Hoàng Minh Trí (báo Công An Nhân Dân) - người có nick name Cu Trí, một “dân phượt” có tiếng lâu năm - chia sẻ: “Mơ ước khám phá cuộc sống xung quanh luôn trong tâm hồn mỗi con người. Trong những năm gần đây thì thú vui đi du lịch bụi mà giới trẻ hay gọi là đi “phượt” phát triển rất mạnh. Với sự phổ dụng của Internet thì việc chia sẻ, kết nối của những người cùng sở thích du lịch bụi lại càng dễ dàng hơn. Chính sự “dễ dãi” đó nhiều khi cũng tiềm tàng nguy hiểm cho những bạn trẻ non nớt khám phá khi chưa đủ kinh nghiệm, bạn đồng hành lại thường xa lạ. Tất nhiên, theo tôi, du lịch bụi rẻ, thú vị hơn nhiều so với cách du lịch “salon” truyền thống theo lịch trình cứng nhắc và bởi thế tỉ lệ rủi ro cũng cao hơn. “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, chúng ta đang sống ở một thế giới phẳng, đi được đây đó bổ sung vào tâm hồn thêm nhiều điều hay. Nhưng thật đáng tiếc không ít “dân phượt” trẻ tuổi đang coi những chuyến đi như để lập thành tích, để khoe khoang. Tôi biết mỗi nhóm phượt đều có những quy tắc chung về an toàn, nhưng không phải ai cũng chấp hành một cách tuyệt đối, chỉ một sơ sểnh sẽ phải ân hận. Trong hai năm qua đã có một số trường hợp bạn trẻ đi “phượt” mất mạng trên đường thiên lý với nhiều lý do khác nhau... Có lẽ không nên nhắc lại những chuyện buồn đó, hãy biết cẩn trọng từng bước chân...”.