Đề cử Oscar hoạt hình: Truyền thống đối đầu hiện đại

Lần thứ hai đề mục phim truyện hoạt hình xuất sắc nhất có đến năm đề cử thay vì chỉ ba như nhiều năm trước.

Kể từ khi đề mục phim truyện hoạt hình ra đời năm 2002, hầu như phim hoạt hình 3D chiếm lĩnh các giải thưởng (với 17/31 đề cử, và 6/8 phim 3D đoạt giải hoạt hình xuất sắc nhất, trừ tác phẩm vẽ tay của đạo diễn Nhật Bản Hayao Miyazaki Spirited away và hoạt hình rối Wallace và Gromit: Lời nguyền của thỏ thành tinh). Trong suốt thời gian mười năm trở lại đây, hoạt hình vẽ tay truyền thống dần giãy chết. Hoạt hình rối bình bình, thi thoảng lóe sáng.

Rất nhiều bộ phim được giới phê bình lẫn khán giả khen ngợi suốt năm 2009 như Cloudy with a chance of meatballs (Ðám mây thịt viên), 9, A Christmas Carol (Giáng sinh yêu thương) hay Ponyo - bộ phim hoạt hình Nhật Bản của đạo diễn bậc thầy Hayao Miyazaki, thế nhưng chúng đã không thể chen chân vào danh sách đề cử cuối cùng. Năm nay các ứng cử viên bao gồm Coraline, Fantastic Mr. Fox (Ông cáo tuyệt đỉnh), The princess and the frog (Công chúa và con ếch), Up (Vút bay) và gương mặt bất ngờ từ Ireland The secret of Kells (Bí mật của Kells).

Năm nay, Vút bay là đại diện hoạt hình 3D duy nhất được đề cử. Tuy thế, Viện Hàn lâm vẫn ưu ái nhất cho bộ phim này khi câu chuyện về cuộc phiêu lưu tìm đến Thác Thiên đường của ông lão 90 tuổi và cậu bé 7 tuổi nhận đề cử phim hay nhất cùng với chín phim người đóng. Ðây là bộ phim hoạt hình thứ hai trong lịch sử Oscar nhận được vinh dự này kể từ sau Người đẹp và quái vật.

Do Disney phát hành, Vút bay mang đậm phong cách truyền thống của hãng với những hình khối tròn trịa, câu chuyện dễ thương đáng yêu. Cũng đậm phong cách truyền thống của Disney về cách thể hiện là bộ phim vẽ tay 2D Công chúa và con ếch. Những nét vẽ thanh thoát, uyển chuyển trong Công chúa và con ếch nhanh chóng chiếm được tình cảm những ai từng yêu hoạt hình vẽ tay của Disney, dẫu những ca khúc trong bộ phim hoạt hình về cô gái da màu bị hóa thành ếch này không đủ đặc sắc để vượt trội hơn những bộ phim kinh điển của Disney trước đây.

Ðiểm đáng nói là Công chúa và con ếch, trong chừng mực nào đó, khẽ "mon men" ra khỏi truyền thống của Disney với những hình ảnh rùng rợn của đám ma bóng đen, cũng như để cho một nhân vật trong phim hi sinh.

Khác với hai phim hoạt hình của Disney rất đậm chất "truyền thống" hoạt hình chủ yếu dành cho trẻ em, người lớn chỉ là đối tượng phụ thì hai bộ phim hoạt hình rối Coraline và Ông cáo tuyệt đỉnh đều xem người lớn lẫn trẻ em... ngang nhau! Coraline xoay quanh câu chuyện cô bé Coraline ước mơ có người cha, người mẹ khác tốt hơn cha mẹ hiện tại cho đến khi cô bé vô tình lạc vào thế giới song song phía sau ô cửa nhỏ bí mật trên tường, gặp được cha mẹ "phiên bản như mong ước" và học được bài học cho bản thân.

Ðậm phong cách tạo hình gai góc, sắc nét với không khí tối tăm, rùng rợn, Coraline có thể khiến trẻ em khóc thét khi nhìn thấy hình ảnh mẹ "mới" của Coraline muốn khâu mắt cô bé với những chiếc nút áo. Với những nhà làm phim, "bài học giá trị đôi khi cũng cần có sự răn đe"!

Ông cáo tuyệt đỉnh của đạo diễn Wes Anderson có cái cười châm biếm gần gũi với... người lớn hơn. Ðó là câu chuyện của hai vợ chồng nhà cáo chuyên nghề ăn trộm thức ăn của người. Trong một lần bị sập bẫy và đối mặt với cái chết, bà cáo bắt ông cáo phải hứa từ giã nghề ăn trộm nếu cả hai may mắn thoát nạn. Thế nhưng nhiều năm sau, ông cáo lại... ngứa nghề và lần này trốn vợ đi trộm đồ của ba đại gia lừng lẫy của ngôi làng gần bên, gây nên một cuộc chiến không khoan nhượng giữa người và thú hoang.

Với trẻ em, Ông cáo tuyệt đỉnh là một phim vui nhộn, nhưng với người lớn bộ phim giúp họ nhìn lại chính bản thân trong những mối quan hệ vợ chồng, cha con và xã hội. Nếu Vút bay vuột mất giải phim hoạt hình hay nhất thì Ông cáo tuyệt đỉnh chính là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng này.

Bất ngờ nhất trong bảng đề cử năm nay là bộ phim hoạt hình vẽ tay Bí mật của Kells - một câu chuyện cổ tích nên thơ, trong trẻo về cậu bé Brendan khám phá vẻ đẹp của nghệ thuật ghi chép lại những giấc mơ, trí tưởng tượng bay bổng bằng hình vẽ, nhưng em phải "chiến đấu" để theo đuổi giấc mơ của mình. Phim được đánh giá cao tại nhiều liên hoan phim hoạt hình bởi nét trong sáng, sự tươi mới trong phong cách vẽ tay truyền thống.

Ðiều khiến mọi người bất ngờ chính là trước khi công bố đề cử, hầu như không ai biết bộ phim hoạt hình này. Sự có mặt của Bí mật của Kells cho thấy Viện Hàn lâm cũng bắt đầu để mắt đến những phim hoạt hình độc lập, kinh phí thấp thay vì chỉ chăm chăm đề cử các phim hoạt hình của các studio danh tiếng được làm với kinh phí khổng lồ như những năm trước.

Mặc dù sẽ không có nhiều bất ngờ ở hạng mục này, Vút bay gần như cầm chắc giải phim hoạt hình xuất sắc nhất (bởi đó là phim hoạt hình duy nhất được đề cử giải phim hay nhất năm nay), nhưng sự chọn lọc của Viện Hàn lâm với top 5 cũng đem đến cho khán giả một bữa tiệc thịnh soạn phong phú, đa dạng!

Theo PHAN XI NÊ (TTO)