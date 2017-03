Đề cử Oscar: 'The Revenant' và 'Mad Max: Fury Road' hứa hẹn thắng lớn

Ngày 14-1 tại Mỹ, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ đã công bố danh sách đề cử giải thưởng điện ảnh Oscar lần thứ 88.

"Phim The Revenant" - Người về từ cõi chết dẫn đầu với 12 đề cử. Đứng thứ hai là "Mad Max: Fury Road" - Max điên loạn: Cung đường tử thần nhận được 10 đề cử.

Phim "The Martian" - Người về từ sao Hỏa đứng thứ ba với bảy đề cử, trong đó có đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất cho diễn viên Matt Damon và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Tuy thế, đạo diễn Ridley Scott của phim "The Martian" được kỳ vọng sẽ nhận được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất thì lại không được. Ngạc nhiên lớn nhất có lẽ thuộc về phim "Room" - Căn phòng với các đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất.



Vai diễn Hugh Glass trong The Revenant mang lại cho Leonardo DiCaprio đạt giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Sau đây là danh sách đề cử cụ thể cho từng hạng mục:

Hạng mục Phim xuất sắc nhất có tới tám đề cử: Đại suy thoái, Người đàm phán, Max điên loạn: Cung đường tử thần, Căn phòng, Người về từ sao Hỏa, Người về từ cõi chết, Brooklyn, Người về từ cõi chết.

Hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất có năm đề cử Leonardo DiCaprio trong phim Người về từ cõi chết, Matt Damon trong phim Người về từ sao Hỏa, Bryan Cranston –trong phim Trumbo, Michael Fassbender trong phim Steve Jobs, Bryan Cranston trong phim Trumbo.

Năm đề cử ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Tom Hardy trong phim Người về từ cõi chết, Sylvester Stallone trong phim Creed, Mark Rylance trong phim Người đám phán, Mark Ruffalo trong phim Điểm hội tụ, Christian Bale trong phim Đại suy thoái.

Năm nữ diễn viên được đề cử giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất là Jennifer Lawrence trong phim Joy, Saoirse Ronan trong phim Brooklyn, Charlotte Rampling trong phim 45 năm, Cate Blanchett trong phim Carol, Brie Larson trong phim Căn phòng.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất đề cử năm diễn viên Kate Winslet trong phim Steve Jobs, Alicia Vikander trong phim Cô gái Đan Mạch, Jennifer Jason Leigh trong phim Tám hận thù, Rachel McAdams trong phim Điểm hội tụ, Rooney Mara trong phim Carol.

Năm đạo diễn được đề cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất là Lenny Abrahamson với phim Căn phòng, Tom McCarthy với phim Điểm hội tụ, George Miller với phim Max điên loạn- Cung đường tử thần, Alejandro G Inarritu - Người về từ cõi chết với phim The Revenant, Adam Mckay với phim Đại suy thoái.

Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất gồm năm phim Brooklyn, Carol, Căn phòng, Người về từ sao Hỏa, Đại suy thoái.

Kịch bản gốc xuất sắc nhất có năm đề cử là Ban nhạc ráp huyền thoại, Những mảnh ghép cảm xúc, Người máy trỗi dậy, Người đàm phán, Điểm hội tụ.

Năm phim Boy and the Wiid, Anomalisa, Những mảnh ghép cảm xúc, When Marnie was there, Cừu quê ra phố được đề cử giải Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Năm phim tài liệu được đề cử hạng mục Phim tài liệu dài xuất sắc nhất là Amy, Cartel Land, The Look of Silence, What Happened, Miss Simone?, Winter on Fire: Ukraine’s Fight for Freedom.

Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất thuộc về năm đề cử Body Team 12, Chau Beyond the Lines, Claude Lanzmann, A Girl in the River, Last Day of Freedom

Hạng mục phim ngắn xuất sắc nhất có năm đề cử là Ava Maria, Day One, Shok, Stuterer, Evething will be Okay.

Hạng mục Quay phim xuất sắc nhất có năm đề cử Carol, Tám hận thù, Max điên: Cung đường tử thần, Người về từ sao Hỏa, Ranh giới.

Hạng mục Ca khúc trong phim hay nhất là các ca khúc Til It Happens To You trong phim Trường săn, Earned It trong phim 60 sắc thái, Wringting on the Wall trong phim Spectre, Manta Ray trong phim Cuộc đua với sự tuyệt chủng.

Hóa trang xuất sắc nhất có ba đề cử Người về từ cõi chết, Max điên loạn: Cung đường tử thần, The 100-year-old Man Who Climbed Out of the Window and Disappeared.

Năm đề cử Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất thuộc về Người máy trỗi dậy, Max điên loạn: Cung đường tử thần, Người về từ sao Hỏa, Người về từ cõi chết, Chiến trang giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh.

Hạng mục Biên tập phim xuất sắc nhất có năm đề cử Điểm hội tụ, Đại suy thoái, Người về từ cõi chết, Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh, Max điên loạn: Cung đường tử thần.

Hạng mục Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất có năm đề cử Người đàm phán, Cô gái Đan Mạch, Max điên loạn: Cung đường tử thần, Người về từ sao Hỏa, Người về từ cõi chết.

Nhạc phim hay nhất có năm đề cử là Người đám phán, Carol, Tám hận thù, Ranh giới, Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh.

Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất đề cử năm phim Mustang (tiếng Pháp), Son of Saul (tiếng Hungary), Theed (tiếng Jordan), A War (tiếng Đan Mạch), Embrace of the Serpent (tiếng Colombia).

Hạng mục Biên tập âm thanh xuất sắc nhất để cử Max điên loạn: Cung đường tử thần, Người về từ sao Hỏa, Người về từ cõi chết, Ranh giới, Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh.

Năm phim Người đàm phán, Max điên loạn: Cung đường tử thần, Người về từ sao Hỏa, Người về từ cõi chết, Chiến tranh giữa các vì sao: Thần lực thức tỉnh được đề cử phim có Âm thanh xuất sắc nhất.

Năm phim có Thiết kế phục trang xuất sắc nhất là Carol, Cinderella, Cô gái Đan Mạch, Max điên loạn: Cung đường tử thần, Người về từ cõi chết.