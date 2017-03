Đề nghị đưa Hạ Long trở lại danh sách bình chọn

Về sự kiện vịnh Hạ Long bị đưa ra khỏi danh sách bình chọn của tổ chức New Open World (NOW), bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Cục phó Cục Xúc tiến - Tổng cục Du lịch, cho biết: Ban tổ chức quy định mỗi quốc gia có một ủy ban ủng hộ chính thức đăng ký với nhà tổ chức. Do thiếu thông tin và thiếu hiểu biết, một số tổ chức, đơn vị đã tự phát tổ chức bình chọn, gây ra tình trạng vi phạm quy định. Ngay sau khi NOW gửi thông báo đưa vịnh Hạ Long ra khỏi danh sách bình chọn, Việt Nam đã gửi công văn đề nghị ban tổ chức xem xét và đưa vịnh Hạ Long trở lại danh sách bình chọn bảy kỳ quan thế giới. Bà Hương cũng chính thức yêu cầu các cá nhân, đơn vị muốn bình chọn cho vịnh Hạ Long cần nghiêm túc tuân thủ theo “luật chơi” do NOW đưa ra.