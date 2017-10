Đề nghị dừng phát hành sách bị tố bôi nhọ vong linh

Trước đó, họa sĩ Trần Minh, con trai cố họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm, có đơn kiến nghị gửi Cục Mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm đề nghị NXB Mỹ thuật Việt Nam thu hồi và tạm dừng phát hành cuốn sách “Họa sĩ khóa kháng chiến 1950 - 1954”.



Trong đơn, họa sĩ Minh cho biết: Trước khi thực hiện cuốn sách, tác giả Đào Mai Trang đã có đến “xin phép” nhưng vì một số lý do nên gia đình chưa đồng ý. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, bài viết về họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm sau đó vẫn được in trong sách với nhiều lời lẽ khiến gia đình bức xúc.

Theo văn bản trả lời nêu trân, NXB Mỹ thuật đã liên lạc với Công ty cổ phần đầu tư Kim Long để ngừng mọi hoạt động về quảng bá sách và gửi công văn đề nghị Công ty chưa được phép phát hành cuốn sách; chờ phương thức khắc phục nội dung bài về họa sĩ Trọng Kiệm và quyết định phát hành sách của NXB theo luật Xuất bản đã quy định.



Bìa cuốn sách “Họa sĩ khóa kháng chiến (1950 - 1954)”.

NXB đồng thời liên lạc với tác giả Đào Mai Trang, được biết tác giả đang đi nước ngoài, ngày 5- 10 về đến Việt Nam. NXB Mỹ thuật đã hẹn tác giả Đào Mai Trang đến làm việc tại trụ sở NXB vào thứ Hai (9- 10).



Bên cạnh đó, NXB Mỹ thuật cũng đã liên lạc với họa sĩ Đức Hòa. Anh Hòa đã nhận lỗi và muốn bỏ bài phỏng vấn nói về họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm trong cuốn sách. Họa sĩ Đức Hòa muốn “dập đầu xin lỗi” họa sĩ Nguyễn Trần Minh và gia đình họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm nhưng hiện nay anh đang ở quá xa (đang sống tại Canada).

Về phía NXB Mỹ thuật cũng gửi lời xin lỗi tới gia đình cố họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm vì đã để xảy ra sự cố trên. NXB Mỹ thuật sẽ loại bỏ bài viết “Họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm - một tiếng thở dài thời thế” và mong muốn họa sĩ Nguyễn Trần Minh cùng gia đình hợp tác với NXB và tác giả Đào Mai Trang để củng cố tư liệu, chỉnh sửa lại nội dung bài viết về cố họa sĩ Nguyễn Trọng Kiệm một cách khách quan, chính xác, hợp lý để sách có thể ra mắt bạn đọc trong thời gian sớm nhất.