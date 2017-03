Đề nghị thu hồi và tiêu hủy CD Thằng mõ 1

Công văn nêu rõ: “Bản ghi âm Thằng mõ 1 có nội dung đi ngược lại với chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, nói xấu chế độ”, đồng thời đánh giá ngôn từ sử dụng trong các bài hát rất dung tục, không phù hợp với truyền thống văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc...

Cũng theo Cục Nghệ thuật biểu diễn, việc thu âm, lưu hành ra thị trường bản ghi âm có nội dung phản động, đồi trụy, nhạc sĩ Ngọc Đại cùng lúc đã vi phạm khoản 1.4 Điều 6 Nghị định 79/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và khoản 4 Điều 13 Nghị định 75/2010/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.

Cùng ngày, Thanh tra Sở VH-TT&DL TP Hà Nội phối hợp với Công an phường Quảng An (Hà Nội) nơi nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Đại đang cư trú đã đưa giấy mời nhạc sĩ này đến trụ sở của Thanh tra Sở VH-TT&DL làm việc. Tuy nhiên, nhạc sĩ Ngọc Đại đã không đến làm việc và cũng không thông báo lý do.

Theo ông Nguyễn Thanh Phong, Chánh Thanh tra Sở VH-TT&DL TP Hà Nội, chiều 10-5, đơn vị này đã tiếp tục gửi giấy mời lần 2, nếu nhạc sĩ vẫn không đến làm việc, Thanh tra Sở sẽ gửi quyết định triệu tập ông Ngọc Đại, đồng thời chuyển trường hợp này sang công an xử lý.

Trước đó, khi được hỏi phản ứng của mình nếu cơ quan chức năng xử phạt về việc phát hành CD nói trên, nhạc sĩ Ngọc Đại cho hay ông không thuộc một cơ quan nào nên không sợ xử phạt, ông cũng không có tiền để nộp phạt hay tiến hành việc thu hồi.

V.THỊNH