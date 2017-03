Đệ nhất phu nhân - đệ nhất bảng xếp hạng

Album Comme si de rien nétait (As if nothing had happened - Như thể không có gì xảy ra) đã được phát hành với nhũ danh Carla Bruni ngày 11-7. SNEP, nhóm theo dõi tình hình doanh số các ghi âm đã bán ra, cho biết trong tuần lễ kể từ 13-7 album đã đẩy Viva la vida (ghi âm mới nhất của nhóm nhạc Anh tên tuổi Coldplay) rời khỏi vị trí trung tâm của bảng xếp hạng. Nhưng SNEP không cho biết đã có bao nhiêu bản thật sự bán ra.

Bruni-Sarkozy cho biết đã viết lời một nửa các ca khúc trong album trước khi gặp đương kim tổng thống Pháp, và nửa còn lại khi họ gặp và rơi vào vòng tay của nhau. Điều này đã tạo ra những "đôi tai thẩm định đầy trách nhiệm" từ phía giới truyền thông Pháp về chuyện tình của tổng thống.

Quả thật truyền thông Pháp đã không thừa khi tỏ ra rất có trách nhiệm, vì trong một ca khúc đệ nhất phu nhân đã hát: "Anh là ma túy của em, chết người hơn cả heroin từ Afghanistan và nguy hiểm hơn hết thảy cocaine của Colombia". Lời nhạc này đã gây chút rắc rối nhỏ trong quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Colombia.

Trong một ca khúc khác, đệ nhất phu nhân lại dường như bỏ ngoài tai những trách cứ của một số người bạn theo cánh hữu vốn phát điên lên bởi mối tình của bà với một Sarkozy thiên tả: "Điều ấy không đúng đâu, tuy nhiên vẫn tốt thôi. Hãy để họ trách cứ em nhưng em thì sẽ mặc kệ. Em sẽ đón lấy về mình tất cả những chỉ trích hay kết tội ấy, anh cần phải biết, anh cần phải hiểu rằng anh là chúa tể của em, anh là tình yêu của em, anh là niềm vui cuồng nhiệt của em".