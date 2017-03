Đêm độc tấu piano của nghệ sĩ Hoàng Linh

Chương trình: 1. F.Schubert (1797 - 1828) Sonata inA minor op. 42

Moderato

Andante, poco mosso

Scherzo

Rondo 2. Karol Szymanovski (1882 - 1937) Masques Op.34 no. 3

Serenade de Don juan Piano solo: Nguyen Hoang Linh 1. Carl Reinecke (1824-1910) Sonata "Undine" Op. 167

Allegro

Intermezzo

Andante Tranquillo

Allegro Molto Flute solo: Le Thu Huong 2. Franz Liszt (1811-1886) Harmonies Poétiques et religieuses Poétique

‘Benediction de dieu dans la solitude’ 3. Aviya Kopelman ( 1978-) Everything is Foreseen and Free Will is Given Piano solo: Nguyen Hoang Linh