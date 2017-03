“Đêm hội chân dài 7” bị xử phạt 35 triệu đồng

Trao đổi với phóng viên sáng ngày 28/5, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết, sáng nay đã nhận được báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh về việc xử phạt hành chính đối với chương trình “Đêm hội chân dài 7”. “Áp dụng theo Nghị định số 75/2010/NĐ-CP), Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã xử phạt hành chính đơn vị tổ chức “Đêm hội chân dài 7” là 35 triệu đồng”, ông Nguyễn Đăng Chương nói.





Ngọc Trinh trong "Đêm hội chân dài 7"

Cụ thể, Công ty TNHH Quốc tế Thời trang Vệ Nữ (Venus) do ông Nguyễn Khắc Tiệp làm Chủ tịch Hội đồng thành viên đã vi phạm: Quảng cáo rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên (20 triệu đồng); tự tiện thay đổi trang phục khác với trang phục đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt và cho phép (5 triệu đồng); tự tiện thay đổi nội dung chương trình trình diễn thời trang sau khi đã được cấp giấy phép (10 triệu đồng).

Trả lời báo chí, ông Trần Minh Phương, Trưởng phòng Quản lý Nghệ thuật Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, rất có thể công ty Venus, đơn vị tổ chức “Đêm hội chân dài 7” phải nhận thêm hình thức phạt bổ sung bằng việc bị rút giấy phép vĩnh viễn hay có thời hạn vì vi phạm trong việc in thiệp mời có hình ảnh phản cảm và quảng cáo rượu. Ông Trần Minh Phương cho biết, hiện Thanh tra Sở đang cân nhắc về hình thức phạt bổ sung cao hơn này.

Chương trình “Đêm hội chân dài 7” diễn ra tối 20/5 tại TP. Hồ Chí Minh quy tụ nhiều người mẫu như: Ngọc Trinh, Thái Hà, Kiều Ngân, Mỹ Nhân, Diệu Huyền... với các bộ sưu tập của ba nhà thiết kế. Tuy nhiên, trong phần biểu diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Minh Tú, đã có nhiều trang phục trình diễn mà chưa được cấp phép.

Sau đêm diễn, có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh chương trình. Thậm chí, có nhận xét cho rằng, đây là đêm diễn nội y trá hình, là bản sao vụng về của chương trình Victoria’s Secret.

"Đêm hội chân dài 7" bị xử phạt vì trình diễn nhiều trang phục chưa được cấp phép

Vì thế, ngay sau khi chương trình kết thúc, ngày 21/5, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị Thanh tra Sở xem xét lại toàn bộ nội dung chương trình, mời BTC chương trình và những người mẫu tham gia chương trình có vi phạm đến Sở để làm rõ những hành vi vi phạm.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên công ty người mẫu Venus do ông Vũ Khắc Tiệp quản lý bị cơ quan quản lý nhà nước nhắc nhở và xử phạt. Trước đó, vào tháng 10/2011, chương trình thời trang "Model Look 2011" do công ty này tổ chức cũng đã bị Sở xử phạt với lý do tự ý thay đổi tên chương trình và biểu diễn nội y khi chưa được cấp phép.

Theo Nguyễn Hằng (Dân trí)