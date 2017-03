Đêm nay ai lên ngôi Vietnam’s got talent 2015?

"Thị Mầu" Đức Vĩnh

Cô bé răng sún Bích Ngọc 7 tuổi chọn nhạc ngoại thể hiện các ca khúc: Do you want to build a snowman và Let it go.





Bích Ngọc hát rất chuẩn



Thảo Vy là bản sao "Thu Minh nhí". Nhạc sĩ, giám khảo Huy Tuấn gọilà bản sao "Thu Minh nhí".

Thảo Vy mới 13 tuổi nhưng hát rất điêu luyện.





Cô bé còn được gọi biệt danh "tiểu Uyên Linh" (Uyên Linh Idol)

Mỹ nhân 13 tuổi Thục Anh có ngoại hình như một siêu mẫu. Biểu diễn rất chuyên nghiệp với những điệu nhảy sôi động.

Giám khảo Thành Lộc nhận xét: “Quả là một sai sót lớn nếu Thục Anh không có cơ may vớt vào vòng bán kết. Qua mỗi một đêm thi, Thục Anh giống như một con cá chép nhỏ lội ngược dòng với màu sắc long lanh lóng lánh rất đẹp...





...Tôi ước bài dàn dựng này tạo cơ hội cho Thục Anh biểu diễn thêm nhiều động tác múa nhiều hơn. Thục Anh múa với vũ công chuyên nghiệp nhưng không có cảm giác Thục Anh thua kém chút nào. Đây là một tiết mục thành công của Thục Anh”.



Cặp đôi nhí Thục Nhi (10 tuổi) - Đức Huy (11 tuổi) chọn màn múa dân gian đương đại vô cùng đáng yêu, duyên dáng.





Biên đạo múa Alex Tú Nguyễn. Trên sân khấu đêm bán kết 4 Vietnam's Got Talent 2014, Đức Huy – Thục Nhi đã mang đến phần trình diễn xuất thần và đầy sức hút.



