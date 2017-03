Đêm nhạc Gershwin

Đây cũng là chương trình mở màn cho mùa biểu diễn Thu Đông của HBSO. Chương trình đánh dấu sự trở về biểu diễn của nhạc trưởng Lê Phi Phi từ Macedonia và nghệ sĩ piano Bích Trà từ Anh.

Phần một của chương trình là hai tác phẩm dành cho piano: American in Paris và Rhapsody in Blues của nhà soạn nhạc bậc thầy người Mỹ - George Gershwin do nghệ sĩ Bích Trà biểu diễn. Phần hai là những giai điệu nổi tiếng đã trở nên quen thuộc trích từ các vở opera kinh điển như Trà hoa nữ, Cây sáo thần, Người thợ cắt tóc thành Seville, Cavalleria Rusticana, Turandot… với phần chỉ huy của nhạc trưởng Lê Phi Phi, biểu diễn của dàn hợp xướng HBSO và các giọng ca: Ngọc Tuyền, Duy Linh, Phạm Trang, Thanh Nga, Hồng Vy… Chương trình diễn ra vào 20 giờ ngày 9-9 tại Nhà hát TP.HCM.

Q.TRANG