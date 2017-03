Đêm nhạc Thiên thai của Đức Tuấn

Chương trình được dàn dựng như một tác phẩm nhạc kịch tạp kỹ hai màn. Phần một, Đức Tuấn sẽ vào vai chàng Trương Chi thể hiện tám tác phẩm của nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn. Phần hai, Đức Tuấn cùng các khách mời Hồng Nhung (đêm nhạc tại TP.HCM), Mỹ Linh (đêm nhạc tại Hà Nội) và Ngọc Tuyền tái hiện các trích đoạn nhạc kịch, phim nổi tiếng: Singing in the rain, Memory, Scaborough fair, I will survice… Không chỉ nghe nhạc, khán giả còn được xem các tác phẩm âm nhạc pha trộn với múa và các hiệu ứng sân khấu khác.

Ngoài 40 nhạc công trên sân khấu, chương trình tập hợp những nghệ sĩ quốc tế đã góp phần tạo nên thành công của Đức Tuấn trong chương trình Music of the night trước đây.

Chương trình sẽ diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM (ngày 23-11) và Cung Văn hóa Hữu nghị, Hà Nội (ngày 26-11).

Q.TRANG