Đến 'Oscar châu Á', phim Việt cũng chả có cửa

Danh sách chủ nhân của Giải thưởng Điện ảnh châu Á 2010 Phim hay nhất: "Mother"



Đạo diễn xuất sắc nhất: Lu Chuan, "City of Life and Death"



Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Wang Xueqi, "Bodyguards and Assassins"



Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Kim Hye-ja, "Mother"



Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Nicholas Tse, "Bodyguards and Assassins"



Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Wai Ying-hung, "At the End of Daybreak"



Diễn viên mới xuất sắc nhất: Ng Meng Hui, "At the End of Daybreak"



Kịch bản hay nhất: Bong Joon-ho, Park Eun-kyo, "Mother"



Quay phim xuất sắc nhất: Cao Yu, "City of Life and Death"



Nhạc sĩ xuất sắc nhất: Lo Ta-yu, "Vengeance"



Biên tập xuất sắc nhất: Lee Chatametikool, "Karaoke"



Hiệu quả hình ảnh xuất sắc nhất: Yi Zeon-hyung, "Thirst"



Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Tina Kalivas, Vaughan Alexander, "Goemon"



Giải thành tựu trọn đời: Amitabh Bachchan



Đóng góp nổi bật cho điện ảnh châu Á: Trương Nghệ Mưu



Đạo diễn phim ăn khách nhất 2009: Ngô Vũ Sâm, "Đại chiến Xích Bích II"