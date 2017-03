Đền Trần: Dòng người chen chân trước giờ khai ấn

Tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi, 14g chiều cùng ngày rất đông người dân đã có mặt tại đền Trần. Lực lượng an ninh đã trược triển khai từ khu vực cửa ngõ TP Nam Định đến phía ngoài đền làm nhiệm vụ.

Theo Ban tổ chức cho biết, năm nay Công an tỉnh Nam Định đã triển khai trên 2.000 cán bộ, chiến thuộc nhiều lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trong thời gian diễn ra lễ hội. Cùng với đó nhiều lán y tế dã chiến được dựng lên phía bên ngoài và bên trong khu vực đền Trần.

Phía trong đền Ban tổ chức đang tiến hành việc gia cố khu vực phát ấn (dự kiến ấn sẽ được phát cho người dân vào sáng 5-3 (15-1 âm lịch). Năm nay Ban tổ chức Lễ khai ấn đền Trần cho biết, ấn tiếp tục được phát miễn phí cho tất cả người có nhu cầu xin ấn.

Một số hình ảnh PV chúng tôi ghi nhận được tại khu vực đền Trần (Nam Định):



Lực lượng chức năng đang trấn áp một đối tượng gây rối trong khu vực phân luồng bảo vệ Lễ khai ấn.

Nhiều lán y tế dã chiến được dựng lên để đảm bảo chăm sóc y tế kịp thời cho người dân.



Ban tổ chức đang gia cố khu vực phát ấn.