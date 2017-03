Đẹp Fashion Show 8 hướng tới tự do trong sáng tạo

Với chủ đề "Tự do", Đẹp Fashion Show (DFS) lần 8 nhấn mạnh cá tính cũng như khả năng "phá vỡ những quy chuẩn do con người tự đặt ra" của các nhà tạo mẫu trang phục.





Một mẫu trong bộ sưu tập "Like a bird" của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: BTC.



Góp mặt trong chương trình là Đỗ Mạnh Cường (thương hiệu DMC) và Lê Hà (thương hiệu Leas), hai tên tuổi quen thuộc trong ngành thời trang Việt Nam và thường xuyên gắn bó với DFS. Cả 2 cùng đưa ra những sưu tập mới, mà ngay từ cái tên Like a Bird (Như một cánh chim - DMC), Wo-men (Nếu tôi là đàn ông - Leas), khán giả đã cảm nhận phần nào ý tưởng và thông điệp "tự do" mà họ gửi gắm.

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu 2 sưu tập As I am (Như chính tôi) của nhà thiết kế Hà Trương (được biết với thương hiệu Mirror Mirror tại Hà Nội) và Beyond the Limit (Vượt qua giới hạn) của Tom K Nguyễn (nhà thiết kế Việt tại Los Angeles, California).

Những tên tuổi gắn liền với chuỗi chương trình thời trang này, như giám đốc sáng tạo Hương Color, đạo diễn Phạm Hoàng Nam, đạo diễn âm nhạc Quốc Trung, giám đốc sản xuất Lê Như Thoa, thiết kế sân khấu Lê Quốc Hưng... tiếp tục đi cùng với chương trình. DFS 8 diễn ra ngày 26/9, tại cửa ngõ Cảng Sài Gòn, TP HCM.

Theo Thoại Hà (VNE)