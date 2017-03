Đi "cướp biển" cùng Johnny Depp và các nàng tiên cá

Ra đời từ mùa hè năm 2003, phần một Pirates of The Caribbean với tên gọi The Curse of The Black Pearl đã tạo nên một cơn sốt lớn và tái sinh dòng phim về cướp biển, vốn đã bị Hollywood bỏ quên từ lâu. Con số khổng lồ 654 triệu USD đã thúc đẩy Walt Disney thực hiện tiếp phần 2 và 3 vào năm 2006 và 2007. Càng về sau, loạt phim này càng ăn khách hơn nữa.



Tính đến nay, cả ba tập phim đã đem về cho Disney 2,6 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Sang phần 4, mặc dù thiếu vắng Orlando Bloom, Keira Knightley và đạo diễn Gore Verbinski, nhưng sức hút của Pirates of The Caribbean không hề giảm bởi thuyền trưởng Jack Sparrow, linh hồn của loạt phim, vẫn tiếp tục cống hiến cho khán giả một cuộc phiêu lưu mới.



Trong Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides, gã cướp biển khệnh khạng Jack Sparrow sẽ có người bạn đồng hành mới là Angelica (Penelope Cruz thủ vai), vốn là người tình cũ từng bị anh bỏ rơi. Jack bị Angelica lừa lên tàu của thuyền trưởng dữ tợn Blackbeard. Tất cả cùng đi tìm kiếm Suối nguồn tươi trẻ, nơi có nguồn nước thần kỳ chữa được mọi loại bệnh cho con người và kéo dài được tuổi thanh xuân.







Penelope Cruz là bạn đồng hành mới của Johnny Depp trong

'Pirates of The Caribbean 4'. Ảnh: Disney. Penelope Cruz là bạn đồng hành mới của Johnny Depp trong'Pirates of The Caribbean 4'. Ảnh: Disney.





Thuyền trưởng Jack Sparrow, linh hồn của loạt phim

'Pirates of The Caribbean'. Ảnh: Disney.

Thuyền trưởng Jack Sparrow, linh hồn của loạt phim'Pirates of The Caribbean'. Ảnh: Disney.



Bầy mỹ nhân ngư xinh đẹp trong phim. Ảnh: Disney.

Bầy mỹ nhân ngư xinh đẹp trong phim. Ảnh: Disney.



'Pirates of The Caribbean 4' có nhiều cảnh quay lãng mạn

giữa hai nhân vật Phillip và Syrena. Ảnh: Disney.

'Pirates of The Caribbean 4' có nhiều cảnh quay lãng mạngiữa hai nhân vật Phillip và Syrena. Ảnh: Disney.

Theo Nguyên Minh ( VNE)



Đồng hành cùng Jack trong chuyến đi này còn có thuyền trưởng Barbossa, nay đã bị cụt một chân. Để đến được với Suối nguồn tươi trẻ, họ phải đi qua vùng biển của các nàng tiên cá để lấy được nước mắt họ - một trong ba thứ tạo nên liều thuốc kỳ diệu...Ngay từ những phút mở đầu phim, Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides đã kích thích trí tò mò của khán giả khi giới thiệu về một nơi có tên là Suối nguồn tươi trẻ. Ngay sau đó, nhân vật quen thuộc - thuyền trưởng Jack Sparrow - tiếp tục làm "hướng dẫn viên" đưa khán giả khám phá vùng đất mới.Sự xuất hiện của Jack trong phần này vẫn quái đản, dị thường và tạo nên nhiều tiếng cười tại các hàng ghế trong rạp chiếu như những phần trước. Phong thái một kẻ đang say rượu, vốn không lẫn đi đâu được, của Johnny Depp trong vai này tiếp tục phát huy tác dụng tối đa, tạo nên được hiệu ứng tốt.Là một bom tấn mang tính giải trí cao nên Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides đánh mạnh vào yếu tố hành động và hài hước. Cứ sau vài phút, khán giả lại được chiêm ngưỡng một màn chiến đấu, có thể là tay đôi hay hỗn chiến.Sự hài hước được trộn lẫn vào trong các cảnh hành động, các câu thoại. Phần hình ảnh và các hiệu ứng đặc biệt được trau chuốt rất tỉ mỉ. Người xem được đi "tham quan" các hang động kỳ bí, nhìn ngắm những ngọn thác cao hàng trăm mét đang chảy xiết hay kinh ngạc trước những nàng tiên cá có nhan sắc mê hồn, nhưng lại vô cùng nguy hiểm.Nàng tiên cá chính là một tuyến nhân vật mới xuất hiện, và cũng chính là điểm nhấn quan trọng nhất của phần 4. Có thể nói rằng, trường đoạn chiến đấu giữa đội quân của thuyền trưởng Black Beard và các nàng tiên cá chính là khoảnh khắc mà nhiều khán giả mong đợi nhất khi xem Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides.Xuất hiện từ từ dưới làn nước, các mỹ nhân ngư không chỉ khiến bao nhân vật nam trong phim phải say đắm, mà còn làm cho những người ngồi trước màn ảnh rộng phải trầm trồ trước vẻ đẹp của họ. Nhưng đằng sau những chiếc đuôi cá lượn qua lượn lại dưới dòng nước, tiếng hát mê hồn và vẻ đẹp hoàn mỹ của họ lại là một bí ẩn kinh hoàng, thách thức các thủy thủ mỗi khi đi qua vùng biển ấy.Siêu mẫu Australia, Gemma Ward, và nữ diễn viên trẻ người Tây Ban Nha, Astrid Berges-Fresbey, là hai nàng tiên cá nổi bật trong dàn nhan sắc tới từ thủy cung. Cả hai đều mang một vẻ đẹp thuần khiết, thiên thần. Tamara (Gemma Ward) là nàng tiên cá đầu tiên xuất hiện. Mặc dù có rất ít đất diễn nhưng vẻ đẹp của cô đã làm sáng bừng cho cả bộ phim và để lại nhiều ấn tượng khó phai.Trong khi đó, Syrena (Astrid Berges-Fresbey), lại khiến người xem xiêu lòng bởi câu chuyện tình lãng mạn với anh chàng mộ đạo Phillip. Sự tích về tình yêu giữa người thường và nàng tiên cá không được nhấn nhá đến nhiều nhất trong phim, nhưng lại là đều được người xem nhớ nhất trong phần này.Không có hai người bạn đồng hành quen thuộc là Elizabeth và Will nhưng Jack Sparrow đã gặp được một đối thủ tầm cỡ - Angelica, nữ cướp biển đầu tiên trong cả bốn tập phim. Nhân vật này thực sự là một "bản sao" của Jack trong cơ thể phụ nữ, với đầy đủ mưu trí, sự thông minh, liều lĩnh. Johnny Depp và Penelope Cruz đã kết hợp với nhau rất ăn ý trong Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides.Bên cạnh tính chất phiêu lưu, hành động và hài hước, yếu tố lãng mạn cũng được đẩy mạnh hơn trong phần này. Chuyện tình giữa hai đôi, Jack Sparrow - Angelica và Phillip - Syrena, được xây dựng rất hấp dẫn. Điệu nhảy Tây Ban Nha của chàng cướp biển say rượu và nàng thủy thủ đệ nhất ở phần đầu phim giúp bộ phim được giảm bớt "nhiệt độ" bởi các cảnh chiến đấu trước đó.Còn chuyện tình giữa Phillip và Syrena thì mang màu sắc rất éo le, mùi mẫn. Chàng là một kẻ mộ đạo, luôn tin vào Chúa trời và số phận, còn nàng là một tiên cá có vẻ đẹp mong manh, bị bắt cóc và nhốt vào lồng kính. Yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, Phillip quyết bảo vệ cho Syrena và liều mình cứu cô, ngay cả khi bản thân mình sắp phải bỏ mạng tại Suối nguồn tươi trẻ.Câu chuyện của Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides khá đơn giản và không có nhiều bất ngờ, nhưng các cảnh quay đẹp và lối dẫn dắt người xem tài tình của Johnny Depp trong nhân vật Jack Sparrow vẫn cuốn hút và gây hồi hộp cho khán giả từ đầu tới cuối, mặc dù thời lượng của bộ phim cũng khá dài (137 phút).Đặc biệt, những khán giả chịu khó ngồi theo dõi hết phần credit của bộ phim cũng được Disney "chiêu đãi" thêm bằng một đoạn phim thú vị về nhân vật Angelica của Penelope Cruz.Pirates of The Caribbean 4: On Stranger Tides được khởi chiếu tại Việt Nam và Bắc Mỹ vào ngày 20/5 ở cả hai định dạng 2D và 3D.