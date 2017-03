Di tích cấp tỉnh đang thành phế tích

Vốn được xây dựng từ thời vua Thiệu Trị, đình An Cựu còn lưu giữ được nguyên vẹn áng thờ vị thành hoàng lớn nhất trong các đình làng cổ ở TP. Huế. Áng thờ này được sơn son thếp vàng, chạm khắc hình rồng, hoa lá rất công phu và tỉ mỉ. Năm 2008, đình được UBND tỉnh cấp bằng xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng. Tuy nhiên, do không được quan tâm, trùng tu nên ngôi đình cổ trên 100 năm tuổi đang dần trở thành phế tích.



Cột gỗ mục chưa được sửa chữa

Khuôn viên sân đình ngổn ngang, lởm chởm đất đá. Bốn cột biểu phía trước nằm trơ trọi. Hai khu nhà tăng hai bên đã bị đập phá nghiêm trọng. Các vách tường bằng gỗ mục nát, xiêu vẹo. Mái đình bị hư hại rất nhiều, đặc biệt những cột chống bên trong đình đã bị mòn, hư hại nặng, đình dễ bị sập. Người dân lấy sân đình làm sân phơi, tập kết vật liệu xây dựng, nguyên liệu làm hương, làm bãi đậu ôtô.

Các cơ quan đi “xin” công nhận cho di tích, nhưng khi nó được chứng nhận thì lại bị “bỏ rơi”. Sáng 7-6-2011, trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Minh Tú, Phó chủ tịch văn hóa xã hội UBND phường An Cựu cho biết: “Trước kia, đình làng An Cựu vốn do 11 họ tộc trong làng An Cựu cũ quản lý. Từ năm 2008 sau khi đình được công nhận là di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh thì do nhiều cơ quan quản lý, ngoài UBND phường còn có Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, Bảo tàng lịch sử cách mạng tỉnh... Đến nay, đình vẫn chưa được sửa chữa lần nào. Chúng tôi đang thành lập ban vận động để quy hoạch lại đình làng, xin hỗ trợ từ cấp trên, các ban ngành chức năng cùng những nhà hảo tâm trong và ngoài nước để trùng tu lại đình. Ước tính số tiền khoảng hơn 3 tỷ đồng”.



Theo HOÀNG QUÂN (CATP)