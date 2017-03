Di tích lịch sử bị xâm hại, xuống cấp nghiêm trọng

Trong đó di tích Nhà ngục Đăk Mil cùng hai cụm di tích Căn cứ kháng chiến Nâm Nung - Liên khu IV và N’Trang Lơng đã được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia. Hệ thống di tích ở Đăk Nông đang được coi là những bảo tàng sống trên nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội.

Tuy nhiên, hiện nay không ít di tích và cụm di tích đã và đang bị xâm hại, xuống cấp nghiêm trọng cần có những biện pháp bảo vệ kịp thời.

Đường giao thông hào của cụm di tích N’Trang Lơng bị người dân lấn chiếm làm nương rẫy. Ảnh: VT

Ông Nguyễn Anh Bằng, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Đăk Nông, cho biết: “Việc bảo vệ các di tích văn hóa, lịch sử thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, trực tiếp là lực lượng công an. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố khách quan như địa điểm di tích có nhiều nơi nằm sâu trong rừng, hoặc địa bàn trải rộng khiến cho công tác tuần tra, bảo vệ gặp khó khăn. Trước tình hình trên, bảo tàng tỉnh cũng như Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã có nhiều văn bản đề nghị xử lý gấp các tình trạng nói trên nhưng do sự thiếu cương quyết của chính quyền địa phương và một số cấp ngành chức năng nên việc xâm hại di tích tiếp tục kéo dài và mức độ ngày càng nghiêm trọng…”.

ĂN THÀNH