Đi tìm thương hiệu cho phim hoạt hình Việt

Cho đến thời điểm này, phim hoạt hình Việt Nam đã lên cái tuổi “lão làng” nhưng xem ra cũng mới chỉ giống một cánh đồng lúa đang xanh “thì con gái”.

Một thực tế dễ dàng nhận thấy là hiện nay, những bộ phim hoạt hình nước ngoài đang được phát sóng “ào ạt” trên nhiều kênh truyền hình cáp như Cartoon Network, Disney Cartoon… Trong khi đó, khán giả nhí của chúng ta trung bình hơn 1 tháng may ra mới được xem 1 bộ phim hoạt hình Việt Nam với thời lượng ngắn, chỉ trong khoảng 10 - 15 phút. Dù đang rất “khát” phim hoạt hình Việt nhưng phần đông khán giả vẫn chưa mặn mà với thể loại này, bởi lẽ trong nhiều món ăn rất ngon đang bày ra trước mắt, người ta khó lòng chọn cho mình một món ăn ít ngon hơn.

Vẫn còn ẩn mình trong vỏ ốc cũ kỹ

Có thể nói suốt mấy chục năm qua, hoạt hình Việt Nam ít có sự chuyển biến trong sáng tạo nghệ thuật, hầu hết vẫn đi trên một lối mòn cũ đến mức người xem có cảm giác tất cả các nhân vật đều có cách thể hiện, khắc hoạ na ná như nhau và giống đời thực, ít sự cách điệu hoặc chứa đựng những đặc điểm riêng có.

Cảnh trong phim “Ve vàng và dế lửa”

Trong khi đó, những yếu tố trên lại được các nhà làm phim nước ngoài đặc biệt chú trọng và khai thác triệt để trong quá trình xây dựng nhân vật. Tiêu biểu như chuột Mickey được họa sĩ Ub Iwerks tạo ra vào năm 1928 là một “anh chàng” không có râu, hai tai tròn và vểnh, tay luôn đeo găng trắng và chân xỏ đôi giầy thật to. Còn Vịt Donald lại độc đáo khi xuất hiện với chiếc mũ thủy thủ trên đầu và giọng nói khàn khàn. Chính giọng nói “khó nghe” - qua sự thể hiện của nghệ sĩ Clarence Ducky Nash - là một đặc điểm nổi bật, góp phần làm cho Donald trở thành một nhân vật hoạt hình nổi tiếng.

Sự “bệ nguyên xi” cuộc sống thực một cách thiếu tính sáng tạo, thiếu các yếu tố giả tưởng, phi lý cũng là nguyên nhân để cho các tình huống và những chi tiết nghệ thuật trong phim hoạt hình Việt Nam còn thiếu sức hấp dẫn.

Trong bộ phim nổi tiếng “Tom và Jerry”, người xem có được một cảm hứng thích thú trước nhiều tình tiết phi thực tế như cảnh chuột đánh mèo khiến mèo phẳng lỳ như một tờ giấy rồi lại trở về hình hài cũ hoặc cảnh một con cá bơi xuyên từ tai này sang tai kia của mèo cũng là một tình tiết nhiều thú vị, tạo sự hấp dẫn cho bộ phim. Hoạt hình chính là một thể loại mà ở đó, nhà làm phim có thể hiện thực hoá trí tưởng tượng bay bổng của mình một cách cao nhất nhờ các yếu tố phi lý, giả tưởng. Tuy vậy, các yếu tố này hiện nay vẫn chưa được khai thác xứng tầm trong phần lớn các phim hoạt hình Việt Nam.

Trao đổi với chúng tôi về nguyên nhân của những thực tế trên, ông Đặng Vũ Thảo – Giám đốc Hãng phim Hoạt hình Việt Nam cho biết: “Không phải phim hoạt hình Việt Nam không thực hiện được những điều lớn lao nhưng hiện nay, nó đang bị bó trong cái nôi của cơ chế xin cho; đang bị hạn chế bởi rất nhiều lý do, trong đó có lý do về kinh tế, lý do về phương tiện kỹ thuật, và quan trọng nhất là lý do về con người.

Hiện tại, phần lớn đội ngũ làm phim hoạt hình của chúng ta chưa có nhiều điều kiện tiếp cận và học hỏi nền điện ảnh tiên tiến của thế giới. Chúng ta có nhiều máy móc tốt, có nhiều nhà xưởng khang trang nhưng chưa có những con người tài giỏi, chưa có những nghệ sĩ được đào tạo đến nơi đến chốn thì chúng ta chưa thể có những tác phẩm thật sự hay, thật sự tốt”.

Tìm mật ong đánh thức “gấu ngủ đông”

Hoạt hình Việt Nam không phải là không có những khởi sắc. Bộ phim “Đáng đời thằng Cáo” ra đời năm 1960 của Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của thể loại này. Đến nay, chúng ta đã có rất nhiều phim hoạt hình tham dự liên hoan phim quốc gia, quốc tế và đoạt nhiều giải thưởng có giá trị; song, để tạo dựng được những thước phim thực sự để lại dấu ấn trong lòng khán giả, xứng tầm biểu trưng cho phong cách Việt thì vẫn còn là một niềm mơ ước.

Cảnh trong phim “Giấc mơ của ếch xanh”

Ông Đặng Vũ Thảo khẳng định: “Sáng tạo nên những nhân vật hoạt hình, những bộ phim hoạt hình đặc sắc, mang đầy đủ phong cách nghệ thuật hoạt hình Việt Nam, đó là mong ước lớn của tất cả những người làm phim chúng tôi. Thế nhưng để tạo dựng được nét riêng, tạo dựng một nhân vật xuyên suốt, đặc trưng của phim hoạt hình Việt Nam, đấy là điều rất khó mà các thế hệ đi trước chưa làm được. Những nhân vật ấy phải là những nhân vật mang được bản sắc văn hoá dân tộc, thấm đượm những tinh hoa của quá khứ và hội tụ được ước muốn của tương lai . Bằng nỗ lực không ngừng, chúng tôi cũng đang cố gắng thực hiện sứ mệnh ấy ”.

Hiện tại, Hãng phim Hoạt hình Việt Nam đang chuẩn bị cho việc triển khai Đề án “Giáo dục lịch sử, văn hoá, truyền thống yêu nước và cách mạng cho thiếu niên, nhi đồng qua phim hoạt hình”. Theo dự kiến, Đề án sẽ được hoàn thành vào năm 2020 với khoảng 100 bộ phim lịch sử tái hiện lại tiến trình lịch sử Việt Nam từ thuở hồng hoang cho đến thời hiện đại. Đây sẽ là một khối lượng phim hoạt hình khổng lồ để các đạo diễn, hoạ sĩ hoạt hình thoả sức thể hiện.

Trong giai đoạn tiền dự án, Hãng cũng đang triển khai bộ phim “Thăng Long nổi giận” tôn vinh giai đoạn lịch sử hào hùng thời nhà Trần với sự kiện 3 lần đánh tan quân Nguyên. Bộ phim có độ dài 60 phút, dự kiến hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Ngoài ra, một số phim dài khác về đề tài lịch sử cũng sẽ được tiến hành song song như “Truyện Cổ Loa thành - Mỵ Châu, Trọng Thủy”, “Trần Quốc Toản” v.v…

Phim hoạt hình Việt Nam vẫn còn đang ở thời kỳ “gấu ngủ đông” cần huy động nhiều nguồn lực để khơi dậy những tiềm năng. Đúng như lời của đạo diễn Lê Minh Hiền đã nói trong diễn văn khai mạc lớp thực tập hoạt hoạ năm 1959: “Nếu chúng ta ví ngành hoạt hoạ của chúng ta là một đoá hoa thì đoá hoa ấy không bao giờ tàn, nếu là một ngọn lửa thì ngọn lửa đó không bao giờ tắt. Đoá hoa tươi mãi, ngọn lửa cháy mãi không phải vì có phép lạ mà là do nhiệt tình và sự góp công xây dựng của chúng ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ngành Hoạt họa của chúng ta sẽ sống mãi với thời gian!” .

Theo LIÊN PHAN (Website ĐCSVN)