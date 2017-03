Đĩa than trở lại “sang và chảnh”

Ở thời đại âm nhạc được nghe trực tuyến bằng các sản phẩm điện tử như máy tính, điện thoại, máy nghe nhạc MP3 hay cùng lắm là nghe qua CD thì việc phát hành một album nhạc đĩa than là điều được coi là hiếm hoi.

Những giá trị nguyên sơ

Khi những giá trị mới đang đảo lộn thì người ta sẽ tìm về những gì nguyên sơ nhất. Có lẽ từ lý do đó mà đĩa than trở lại trong một thời đại mà âm nhạc không còn được nghe đúng không gian, tiêu chuẩn âm thanh của nó. Và những năm gần đây, xu hướng nghe nhạc đĩa than tại Việt Nam lại càng tăng nhanh.

Trong buổi ra mắt album Nguyễn Ánh 9: Lặng lẽ tiếng dương cầm, nhạc sĩ Đức Trí - người phụ trách sản xuất album này cho biết: “Đĩa than sẽ rất cần những sản phẩm âm nhạc trong nước, vì thế chúng tôi quyết định sản xuất album này. Album chỉ phát hành dưới dạng đĩa than chứ không phát hành thêm bản CD hay phát hành trên các trang mạng nghe nhạc trực tuyến. Bởi khi thực hiện những bản ghi âm hay mà lại thấy chúng được nghe bằng điện thoại hay qua các máy nghe nhạc kỹ thuật số quả thật chúng tôi rất buồn… Chúng tôi muốn giữ cách nghe nhạc truyền thống, đòi hỏi người nghe phải có mâm nghe, dàn âm thanh… tức một không gian nghe nhạc chứ không phải nghe nhạc qua loa máy tính hay loa điện thoại”.

Đĩa than của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 là đĩa than thứ hai của thị trường âm nhạc trong nước kể từ sau năm 1975. Vào tháng 7-2011, trong dự án Tóc ngắn ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân đã trình làng album Một ngày với ấn bản CD và ấn bản đĩa than. Đây được xem là đĩa than đầu tiên của thị trường âm nhạc trong nước. Bố của nhạc sĩ Anh Quân - nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh từng chia sẻ khi con trai mình phát hành đĩa than rằng: “Khi kỹ thuật số đạt tới trình độ cao như hiện nay, người ta lại muốn quay về những gì là bản chất của âm nhạc, chính là analog bởi nó rất tự nhiên, rất thật”.

Nhạc sĩ Đức Trí tại phòng thu Nhạc viện TP.HCM trong quá trình thực hiện đĩa than nhạc Nguyễn Ánh 9. Ảnh: MUSIC FACES

Cuộc chơi công phu

Việc các nghệ sĩ trong nước phát hành đĩa than có thể xem là một cuộc chơi tốn kém. Như với album Nguyễn Ánh 9 dù được bán giá cao nhưng phần lời của nhà đầu tư chỉ khoảng 200 triệu đồng trong khi tổng vốn bỏ ra thực hiện album là 1 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, để thực hiện một album đĩa than chỉn chu, người nghệ sĩ phải dành không ít thời gian cho nó. Như album Nguyễn Ánh 9, nhạc sĩ Đức Trí đã bỏ ra gần sáu tháng cho phần thu âm bản thô. Ngay sau khi có bản thô, nhạc sĩ đã gửi ngay sang Mỹ để làm hậu kỳ và thời gian chờ làm hậu kỳ cũng mất thêm khoảng sáu tháng nữa.

Vì thế, nói như ông Lê Văn Linh - Giám đốc Gia Định Audio (đơn vị phối hợp cùng Music Faces của nhạc sĩ Đức Trí phát hành album Nguyễn Ánh 9) thì “dù số lượng người chơi âm thanh và chơi mâm đĩa than những năm gần đây tăng, nhưng với cách đầu tư, thực hiện gian nan như vậy thì thị trường đĩa than nhạc Việt vẫn hầu như bỏ trống”.

Đĩa than nhạc Nguyễn Ánh 9 ra đời với hy vọng nhiều nghệ sĩ để ý tới đĩa than nhiều hơn để người nghe có thêm sự lựa chọn phong phú. Và hơn cả, như lời nhạc sĩ Đức Trí thì thực hiện một album nhạc đĩa than là “mong muốn giữ gìn những giá trị thật trong âm nhạc”.

Phát hành giới hạn Đĩa than Tóc ngắn phát hành 1.000 bản. Đĩa than Nguyễn Ánh 9: Lặng lẽ tiếng dương cầm phát hành 1.500 bản (không kể 100 bản đặc biệt dành tặng không đánh số thứ tự). Tất cả 1.500 bản album Nguyễn Ánh 9 bán ra thị trường đều được đánh số thứ tự và phân phối tại hệ thống các cửa hàng chuyên về âm thanh; chưa kể đến giá phát hành album này là 900.000 đồng/album. Số lượng phát hành, cách phát hành và giá album này nghe có vẻ “sang và chảnh”. Giá thành đĩa than “made in Vietnam” cao không chỉ do lượng phát hành mà còn nhiều yếu tố khác. Một trong những yếu tố đó là việc đầu tư cho công đoạn hậu kỳ. Cả hai đĩa than của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 đều là những bản thu trong nước sau đó gửi bản thô để hoàn thiện tại The Mastering Lab (Mỹ) - một công ty hàng đầu thế giới hiện nay về làm hậu kỳ cho đĩa than.

QUỲNH TRANG