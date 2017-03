“Dịch thuật không đơn thuần là chuyển ngữ”

Năm 2007: Sách lậu, vi phạm bản quyền còn nhiều Một số nhà xuất bản không kiểm soát được nội dung ấn phẩm; nạn sách lậu, vi phạm quyền tác giả còn ở mức cao; thuế nhập khẩu đối với giấy in quá cao (32%) trong khi giá nguyên liệu tăng từng ngày gây khó khăn lớn cho ngành xuất bản... Những vấn đề này đã được các đại biểu mổ xẻ trong hội nghị Sơ kết ba năm thực hiện Chỉ thị 42 của Ban bí thư về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức vào ngày 12-3. Ông Tô Huy Rứa - Trưởng ban Tuyên giáo trung ương nhấn mạnh cần có chế tài cụ thể đối với việc in lậu, vi phạm bản quyền đồng thời phải nâng cao vai trò quản lý các hoạt động xuất bản hơn nữa. Năm 2007, cả nước đã xuất bản hơn 26 ngàn đầu sách với hơn 276 triệu bản. Tuy nhiên, cơ cấu sách còn nhiều bất hợp lý, 80% sách xuất bản là sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo. Sách phục vụ chung chỉ khoảng 20%. T.HẰNG