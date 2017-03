Diễm My 9x đập vỡ iPhone của bạn trai vì tức giận

Diễm My chia sẻ, mẹ cô kể, khi được 3 tuổi, Diễm My đã có những biểu hiện thiên về nghệ thuật, cô thích nghe nhạc, nhún nhảy theo những giai điệu. Lớn hơn một chút, My thích xem các chương trình thời trang và tập tành sải bước, bắt chước tạo dáng giống các cô người mẫu trong ti vi. Biết con gái sớm bộc lộ khả năng nghệ thuật, bố mẹ Diễm My cho cô theo học lớp năng khiếu ở trung tâm văn hóa TP.HCM. Từ đây, những ước mơ của cô nhóc 5 tuổi bắt đầu chắp cánh và dần được bồi dưỡng.

Bị trêu chọc vì cái tên Diễm My

Kể về cái tên của mình, Diễm My cho biết, cô có khá nhiều kỷ niệm vui buồn khi được đặt tên theo người nổi tiếng. Tên Diễm My bắt nguồn từ sự ngưỡng mộ của mẹ đối với diễn viên Diễm My. Bà yêu thích những bộ phim và nhan sắc của diễn viên đình đám những năm 1990, vì thế, cô con gái duy nhất khi được sinh ra đã gắn liền với tên gọi này.

Ngay từ những ngày đầu đi học, Diễm My gặp không ít phiền toái khi có tên giống nữ diễn viên xinh đẹp nổi danh thời đó. Bạn bè thường trêu chọc và gọi cô là Diễm My giả... Cho đến khi bước vào cấp 2, cô gái sinh năm 1990 vẫn không thoát sự trêu đùa của mọi người. Bạn bè thường nói với Diễm My: “Tại sao Diễm My lớn xinh đẹp như vậy mà Diễm My nhỏ lại có nhiều mụn và mập mạp”. Tuy vậy, cô vẫn rất yêu thích cái tên của mình và thầm mong ước có được một phần sự nghiệp như diễn viên đàn chị.

5 tuổi nhận được thù lao đầu tiên

Diễm My từng góp mặt ở nhiều bộ phim lớn, có sự tham gia của các diễn viên đình đám những năm 1990.

Nữ diễn viên kể, lớp học đầu tiên của cô ở trường múa do chính bố mẹ "chim công làng múa" Linh Nga dạy, do đó, cô sớm có được những bước đi đầu tiên vững chắc cho niềm đam mê sau này. Nhờ những hoạt động tích cực tại lớp học múa, Diễm My sớm được chọn lựa làm diễn viên nhí của một số bộ phim đình đám lúc bấy giờ.

300 nghìn đồng là mức cát xê mà My kiếm được khi cô tham gia bộ phim đầu tiên, lúc đó My chỉ mới 5 tuổi. Con gái thích uống sữa nên số tiền này được bố mẹ để dành mua sữa cho My mỗi ngày. Cho đến tận bây giờ, Diễm My vẫn giữ thói quen uống sữa trong khẩu phần ăn của mình. “Huấn luyện viên thể dục khuyên tôi nên ngừng uống sữa vì có nhiều chất béo nhưng tôi không thể từ bỏ” – cô nói.

Bạn diễn đầu tiên là hoa hậu Ngọc Khánh

Sau 2 năm rèn luyện chăm chỉ tại lớp múa của nhà văn hóa thiếu nhi, Diễm My thi đậu vào trường múa và tiếp tục theo đuổi đam mê. Diễm My cho biết, cô may mắn khi có khá nhiều cơ hội công việc đến ngay từ lúc bé. Khi được 8 tuổi, thời điểm đang học lớp múa năng khiếu của trường múa TP.HCM, Diễm My đã nhận được lời mời đóng quảng cáo. Đó cũng là lần đầu tiên My được chụp hình và bạn diễn của cô chính là hoa hậu Ngọc Khánh.

“Tôi thật bất ngờ khi mình được chọn. Lúc đó, có nhiều bạn trong lớp múa ghen tỵ với tôi, song cũng có nhiều bạn bè tại trường học ủng hộ và ngưỡng mộ. Tôi nghĩ mình khá may mắn khi có những khởi đầu thuận lợi. Không phải cô bé nào cũng có cơ hội được chụp ảnh cùng hoa hậu, tôi rất hãnh diện” – Diễm My kể lại.

Bố mẹ ly hôn là cú sốc lớn

Dù là người hay cười và khá nghị lực, song trong thâm tâm Diễm My còn có những nỗi buồn khó nguôi ngoai. Từ bé, cô sống trong sự yêu thương chiều chuộng của bố mẹ. Dù gia đình không khá giả nhưng sự tận tình và chu đáo của đấng sinh thành luôn khiến cô tự hào và là chỗ dựa trong cuộc sống. Khi bố mẹ ly hôn ở thời điểm cô học lớp 6, Diễm My đã rất suy sụp, thế giới trước mắt như đổ vỡ hoàn toàn.

Cô không dám đối diện với sự thật này trong suốt một thời gian dài, thậm chí có khoảng thời gian, Diễm My còn bị trầm cảm khi phải bắt đầu cuộc sống chỉ có hai mẹ con. Cũng từ đây, cô ý thức hơn trong việc học, cũng như trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Cô gái 12 tuổi sớm xác định các hoạt động nghệ thuật không còn là sở thích mà trở thành công việc nghiêm túc, giúp cô kiếm tiền trang trải cuộc sống phụ giúp mẹ. Mẹ Diễm My lúc đó là thợ may, kiêm thêm công việc trang điểm ở tiệm áo cưới.

Cát-xê đủ trang trải cuộc sống 2 mẹ con

Diễm My và mẹ.

Cho rằng mình khá may mắn trong công việc. Cô thường nhận được vai diễn cũng như các hợp đồng quảng cáo nên cuộc sống của Diễm My và mẹ không quá khó khăn như cô lo lắng. Dù vậy, hai mẹ con vẫn sống một cuộc sống chắt chiu dành dụm tiền để lo cho tương lai sau này mà chưa từng có ý nghĩ sẽ thoải mái chi tiêu, mua sắm.

Ngay từ lúc 12 tuổi, Diễm My đã xác định, cô có trách nhiệm lo cho mẹ nên hiếm khi shopping mua sắm cho bản thân. Sớm trưởng thành trước tuổi, Diễm My cũng ít khi tham gia các cuộc vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa. Ngoài công việc đóng phim, chụp ảnh, cô thường ở nhà học bài, phụ giúp mẹ công việc nhà.

Đậu ĐH Ngoại thương vì tính cầu toàn

Trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Diễm My luôn đạt thành tích cao trong học tập. Cô là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Có khá nhiều câu hỏi đặt ra cho Diễm My, tại sao cô tham gia các hoạt động ngoại khóa, thường xuyên đi đóng phim lại vẫn có thể thi đậu trường ĐH Ngoại thương, một trong những trường ĐH có điểm đầu vào cao nhất Việt Nam. Diễm My cho hay: “Thật ra tôi rất áp lực, với tôi tất cả đều phải cầu toàn, ngay cả khi bận rộn vì lịch đoàn phim, tôi vẫn có thể tập trung ôn bài, tôi mang sách đến cả trường quay và vừa ăn vừa học, bất kể khi nào rảnh”. Với tôi, trong công việc hay cuộc sống, mọi thứ đều nghiêm túc và hoàn hảo, vì thế, tôi buộc mình phải chạy theo những mục tiêu do chính mình đặt ra.

Rất thích ăn mắm tôm

Mắm tôm – thứ nước chấm khiến nhiều người e ngại lại được Diễm My yêu thích. Ngoài sữa là khẩu phần ăn mỗi ngày thì Diễm My khó lòng từ chối những món ăn có thứ nước chấm đặc trưng vùng miền tại Việt Nam. “Cứ mỗi tuần, tôi lại cùng bạn trai, hoặc bạn thân đến những quán ăn quen thuộc có loại nước chấm mà mình ưa thích. Tôi không thể ngừng uống sữa và mắm tôm là món thứ hai phải ăn mỗi tuần” - người đẹp thổ lộ.

Sợ đám đông

Là người nổi tiếng song nỗi sợ hãi lớn nhất của Diễm My chính là đám đông. Cô cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh và chóng mặt mỗi khi đứng trước công chúng. Để khắc phục nhược điểm này, nữ diễn viên tự lên cho mình kế hoạch rèn luyện. Cô tập nói chuyện trước gương, học thuộc những bài phát biểu trước khi họp báo hay gặp gỡ người hâm mộ, dần dần, cô đã khắc phục phần nào nỗi sợ hãi của mình, nhưng vẫn chưa phải hoàn toàn, thỉnh thoảng, người đẹp phim Mỹ nhân kế vẫn còn cảm giác lo sợ trước những buổi họp báo hay ra mắt phim.

Ít ai ngờ rằng, nỗi sợ hãi lớn nhất của nữ diễn viên Mỹ nhân kế lại là đám đông.

Chỉ biết khóc khi bị chê mặc xấu

Thừa nhận bản thân không phải là người sành điệu hay chăm chút cho vẻ ngoài, thậm chí, đôi khi còn xuề xòa, song Diễm My đã có những tích cực trong việc định hình phong cách và thay đổi hình ảnh cá nhân từng ngày. Tuy nhiên, có thời điểm, cô liên tục bị nhắc nhở về gu thời trang sến sẩm, chậm tiến, khiến người đẹp thật sự lo lắng, cảm thấy mất tự tin khi đứng trước ống kính phóng viên.

Dù khá mạnh mẽ, song khi bị chê, cô chỉ biết khóc với người bạn gái thân thiết của mình. “Tôi vốn là người biết tiếp nhận ý kiến để sửa đổi, sau này, tôi dần chăm chút ngoại hình của mình hơn, chọn lựa trang phục chu đáo hơn trước khi xuất hiện trước công chúng, báo giới. Tôi nghĩ những lời chê bai khiến bản thân rất buồn, nhưng nhờ đó tôi mới có ý thức và tiến bộ hơn” - cô nói.

Từng khiến bạn trai hoảng sợ vì nóng tính

Diễm My và bạn trai.

Diễm My tự nhận mình là người nóng tính và cứng đầu. Vì tính cách này mà cô và bạn trai hay gây gổ, tranh cãi không hồi kết. Thế nhưng, khi được hỏi, ưu điểm nào ở bạn trai khiến cô nể phục, Diễm My cho biết đó chính là tính kiên nhẫn của anh. Cô giải thích: “Tôi là cô gái may mắn khi có bạn trai đủ sức chịu đựng những cơn nóng giận của mình. Tôi luôn muốn cám ơn anh vì điều này. Anh dạy cho tôi rất nhiều thứ. Dù tôi rất cứng đầu và khó bảo, anh vẫn kiên trì và thương yêu tôi”.

Người đẹp kể lại: “Tôi từng đập vỡ iPhone của anh vì cơn nóng giận, hôm sau tôi phải mua đền lại chiếc điện thoại mới. Anh cũng từng nhận xét, tôi không còn là chính mình khi giận dữ".

Sẽ chụp nude vì mục đích từ thiện

Việc thay đổi hình tượng từ ngoan hiền sang gợi cảm giúp Diễm My được chú ý hơn, công việc cũng tiến triển thuận lợi hơn. Thời gian gần đây, cô càng tích cực hơn trong việc làm mới mình với những khung ảnh bán nude. Đã có nhiều lời mời Diễm My chụp ảnh nude toàn thân, song cô khá e ngại, lo sợ sẽ làm ảnh hướng đến cái nhìn mà công chúng đang dành cho cô.

Người đẹp cho hay: "Tôi chỉ chụp nude vì những mục đích cộng đồng, xã hội hay các tổ chức từ thiện nào đó, còn việc chụp ảnh nude để thỏa đam mê, sở thích hay đánh bóng tên tuổi thì tôi chưa nghĩ đến". Dù là nude nghệ thuật, người đẹp cũng cân nhắc kỹ lưỡng. Để dung hòa hình ảnh, sắp tới, nữ diễn viên Để mai tính 2 sẽ chọn phong cách kín đáo, gợi cảm có chừng mực.