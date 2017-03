Diễm My 9X diễn cảnh hôn rất ngọt

Một buổi tối nọ, theo chân Diễm My 9X đến một phòng trà nhỏ. Tại đây, sau khi nghe một ca sĩ trẻ trình bày một ca khúc lãng mạn, Diễm My không ngần ngại, hào phóng tặng chàng ca sĩ ấy một nụ hôn. Đây không phải là cảnh quay trong một bộ phim mà là đọan kết một chuyện tình lãng mạn trong MV minh họa cho ca khúc Anh rất nhớ em. Và chàng trai may mắn này chính là ca sĩ trẻ Zu Hiếu Thuận, người hát ca khúc này.

Diễm My 9x khóa môi chàng trai lạ.

Trong MV, Zu Hiếu Thuận vào vai một ca sĩ ngôi sao. Có bạn gái xinh xắn, hết mực quan tâm, nhưng với bản tính đào hoa, và suy nghĩ có bạn gái sẽ ảnh huởng đến sự nghiệp ca hát của mình, Zu luôn phủ nhận mối quan hệ này với những nguời xung quanh. Dần dần sự quá đáng của Zu đã khiến Diễm My rời xa anh. Không chỉ có màn khóa môi, trong MV Anh rất nhớ em còn có những đọn đễn rất tình cảm giữa Zu Hiếu Thuận và Diễm My.

Theo Bưu Điện Việt Nam