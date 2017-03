Diễm My 9x khoe vai trần quyến rũ

Được biết nhiều kể từ sau bộ ảnh chụp với nội y được phát rộng rãi trên các báo mạng, thời gian gần đây, Diễm My 9x trở thành từ khóa "hot" trên nhiều trang tìm kiếm. Độ "hot" của Diễm My 9x càng tăng lên khi liên tục cô biết nắm bắt cơ hội, góp mặt trong nhiều chương trình với các vai trò khác nhau: diễn viên, người mẫu ảnh và gần đây nhất là giữ vai trò MC trong buổi tiệc mừng Zing Party.



Trong bộ ảnh mới, Diễm My 9X chọn cho mình những bộ trang phục rất dịu dàng và nữ tính.





Chiếc đầm lệch vai này càn tăng sự quyến rũ của Diễm My. Diễm My đã rất khéo léo trong cách chọn kiểu dáng, màu sắc cho trang phục mùa thu Kiểu đầm tầng và xếp pli là gợi ý thú vị cho bạn trong mùa thu này.