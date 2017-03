Diễm My 9X khoe vẻ đẹp hút hồn trong bộ ảnh mới

“Diễm My là người mẫu lý tưởng về cả hình thể và tinh thần”, Adrian Anh Tuấn chia sẻ về lý do chọn cô làm mẫu cho bộ ảnh này.

Ướt át và dịu dàng, sâu kín mà sôi nổi, đằm thắm mà bạo liệt là những cảm xúc lẫn lộn của một cô gái đang yêu. Những xúc cảm đó được Diễm My lột tả xuất thần.

Vượt lên trên kỹ thuật cắt may, chất liệu, màu sắc…, chính tình yêu và cảm hứng tôn vinh vẻ đep của người phụ nữ, của cuộc sống là cốt lõi làm nên bộ sưu tập của Adrian Anh Tuấn.

Nhiếp ảnh Thái Phạm đã vận dụng kỹ thuật double exposure (tạo bóng ảnh) làm nên vẻ lung linh, huyền diệu cho các bức hình. Kỹ thuật này được thực hiện chủ yếu bằng kỹ thuật rửa ảnh và thường là “món khoái khẩu” của những tay ảnh chuyên nghiệp. Với sự xuất hiện của HTC One M9, ảnh double exposure không còn là độc quyền của giới ảnh chuyên nghiệp. Được tích hợp trực tiếp vào camera, HTC One M9 cho phép người dùng thực hiện những bức ảnh chồng sáng, phơi sáng một cách đơn giản, chỉ bằng một thao tác chọn. HTC One M9 kỳ vọng giúp người dùng nhìn thấu, cảm thụ và lưu giữ lại cái hồn, thần thái của sự vật, con người một cách tuyệt diệu nhất bằng khả năng chụp ảnh độc đáo này.