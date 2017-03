Diễm My 9X: "Không lấy chuyện yêu để khoe khoang"

- Chị có vẻ là một trong những ngôi sao hiếm hoi nổi tiếng từ bé nhưng đến nay vẫn cố gắng đi học, lý do chính của nỗ lực này là gì?

- Thực ra tôi cũng từng phải bảo lưu đại học 1 năm vì đi du học ngắn hạn trong thời gian này nhưng giờ đã quay lại trường và chỉ còn cần hoàn thành một vài môn cuối cùng để tốt nghiệp. Tính tôi luôn tìm đến sự an toàn nên hay nghĩ ngợi xa xôi nếu sau này mình không còn có thể tham gia nghệ thuật hay công chúng không còn đón nhận mình nữa thì sẽ phải làm gì. Đó là một trong những lý do chính dù phải bận rộn với công việc, lịch đi phim đôi khi kéo dài vài tháng tôi vẫn cố gắng tranh thủ học. Nhiều hôm đi làm về mệt nhưng vẫn phải tranh thủ học bài đến khuya, đôi khi rất nản nhưng tôi may mắn đã trải qua xong giai đoan đó rồi và cảm thấy mình vẫn có thể chịu được.

- Nhiều sao Việt hiện nay bị chê trách vì chuyện bỏ học từ sớm, chị nhìn nhận sao về vấn đề này và việc chị vẫn còn học đại học phải chăng cũng là vì sợ công chúng đánh giá không tốt về mình?

- Tôi nghĩ việc đánh giá nghệ sĩ qua bằng cấp và trình độ học vấn đôi khi khá phiến diện. Tôi có cơ hội làm việc với vài nghệ sĩ, thấy nhiều người trong số họ dù không được đào tạo bài bản, không phải tốt nghiệp đại học ở những trường danh tiếng nhưng lại có vốn sống rất phong phú. Họ đọc rất nhiều sách để trau dồi kiến thức cho mình, ngược lại, họ là những người có thể truyền dạy cho tôi rất nhiều điều về kinh nghiệm trong cuộc sống.

Tôi không phủ nhận việc một người có học thức sẽ luôn được xã hội đánh giá cao nhưng bản thân tôi ngoài việc quan tâm công chúng đánh giá mình thế nào, tôi cũng muốn mình có một môi trường tốt để rèn luyện bản thân nữa. Tôi không thích làm mọi việc qua loa, khi thi đại học tôi cũng muốn chọn trường top của Việt Nam vì ở đó mình sẽ có những động lực để học nhiều hơn. Càng tạo cho mình nhiều thách thức sẽ càng có nỗ lực và đạt được nhiều điều hơn.

- Vai diễn của chị trong “Mỹ nhân kế” là nhân vật còn sống sót cuối cùng của phim nhưng sau khi phim công chiếu, tên Diễm My không được nhắc đến nhiều như Thanh Hằng, Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên… chị nghĩ lý do là gì?

- Tôi nghĩ một phần vấn đề nằm ở truyền thông. Bản thân tôi sau khi xem lại phim vẫn khá hài lòng với những nỗ lực của mình đã bỏ ra cho vai diễn. Những phản hồi từ khán giả, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết mà tôi nhận được cũng khá tốt.

Tôi không có gì phải tiếc nuối về những gì mình đã thể hiện trong phim nhưng có lẽ lúc đó tôi vẫn chưa có một ê-kíp truyền thông nào hỗ trợ nên hình ảnh không được đẩy mạnh. Tôi nghĩ ngoài diễn xuất trên phim, việc chăm chút hình ảnh của mình trước công chúng, xuất hiện đẹp và thường xuyên hơn cũng là yếu tố quan trọng để khán giả nhắc đến mình nhiều hơn. Tôi thiếu một ê-kíp chuyên nghiệp để chăm chút hình ảnh của mình, sắp tớ, tôi sẽ cố gắng để thay đổi điều đó hơn.

- Chị không phải đóng ít phim, số lượng vai diễn vắt lưng cũng không hề nhỏ nhưng vẫn chưa có một nhân vật nào thật sự ấn tượng khiến khán giả nhắc đến chị là phải nhắc đến vai đó, chị có nghĩ thế không?

- Nói thật tôi cũng đang phải loay hoay, khá buồn và rất muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Một năm qua thực ra tôi có đi casting ở vài bộ phim lớn nhưng không được. Tôi cũng nhìn nhận lại một chặng đường đã qua để rút ra những kinh nghiệm về những ưu, khuyết điểm của bản thân.

Tôi có một điểm yếu là rất hay căng thẳng, làm gì cũng muốn cố gắng hết sức nhưng trong nghệ thuật đôi khi cần sự thả lỏng để đi theo dòng cảm xúc của nhân vật hơn là sự phân tích, tính toán. Thời gian qua tôi cũng chắt lọc vai diễn hơn vì vẫn đang tìm kiếm một vai diễn ấn tượng cho mình, một nhân vật mà khán giả sẽ ấn tượng mạnh và đưa mình lên một vị trí cao hơn.

- Chị có nghĩ là thay vì tính toán lựa chọn quá kỹ cho từng dự án tham gia thì đóng phim truyền hình liên tục cũng là một cơ hội để giúp khả năng diễn xuất tốt hơn?

- Tôi lại không nghĩ vậy. Đúng là có thể nghề dạy nghề thật nhưng quan điểm “lâu năm lên lão làng” nó xưa rồi, quan trọng là khả năng tiếp thu của mỗi người, phải luôn tự làm mới mình. Tôi rất sợ hình ảnh của mình phủ sóng thường xuyên sẽ khiến khán giả nhàm chán.

Hơn nữa từng vai diễn cũng cần có thời gian để chăm chút, hiểu thật kỹ để hóa thân vào nhân vật tốt hơn. Thay vì thử mình bằng các sản phẩm cụ thể tôi chọn cách học trong các lớp đào tạo về diễn xuất có vẻ sẽ hay hơn là đưa đến công chúng một vai diễn mà mình thiếu sự đầu tư.

Còn về hiệu ứng khán giả với diễn xuất của mình, tôi nghĩ chỉ cần qua một phim cũng đủ để biết được khả năng của mình đến đâu, khán giả đánh giá mình thế nào, mình cần thay đổi những gì vì thời đại số hóa hiện nay. Những cuộc bình luận trên các diễn đàn về phim ảnh khá nhiều và khán giả cũng rất thẳng thắn nêu ra quan điểm thật của mình, đó là những góp ý rất tốt cho tôi để thay đổi.

- Thời gian qua, Diễm My không được nhắc nhiều về vai diễn nhưng chuyện đời tư của chị thì vẫn phủ sóng trên mặt báo?

- Về những vai diễn của mình, tôi chỉ có thể trách bản thân vẫn làm chưa đủ tốt để khán giả nhớ đến mình. Còn chuyện tình cảm, thực ra trước đây tôi khá thụ động, chỉ là truyền thông tự tìm hiểu rồi đăng tải thông tin. Đến thời điểm này khi đã đủ trưởng thành và tin mình đã chọn đúng người tôi mới chính thức công khai. Ban đầu tôi cũng không dám đăng trên mạng xã hội mà chỉ đăng vài hình ảnh thân thiết trên Instagram vì muốn chia sẻ hạnh phúc của mình với mọi người.

- Sự công khai tình cảm này là vì chị muốn khán giả biết chị đã có người mới hay là vì muốn cho đối tượng mới của mình cảm thấy yên tâm?

- Cả hai yếu tố trên. Công khai tình cảm không phải là để khán giả chú ý mình hơn mà chỉ là tôi muốn chia sẻ với những ai quan tâm đến mình. Tính tôi mỗi khi buồn muốn giấu kín, chỉ ở nhà và “tự kỷ” với 4 bức tường nhưng khi vui lại thích tuyên bố cho cả thế giới biết về niềm vui của mình.

Còn đối với người kia thực ra họ cũng chẳng yêu cầu mình phải khoe với mọi người nhưng ai cũng nghĩ nghệ sĩ bay bổng, sẽ không chung thủy. Tôi chỉ muốn khẳng định với anh ấy, đối với tôi sự chung thủy cũng rất quan trọng và mình hoàn toàn nghiêm túc với mối quan hệ này, không ngại công khai với công chúng.

- Tôi lại nghĩ khi chị công khai tình cảm nhiều như vậy lại khiến công chúng nhìn nhận khác. Nhiều người cho rằng chị lăng nhăng khi vừa lên báo tuyên bố chia tay với người này đã thấy khoe ảnh thân mật với người kia?

- Mỗi người một suy nghĩ tôi không thể cấm cản bất kỳ ai có suy nghĩ không tốt về mình vì thực ra ai cũng phải trải qua nhiều mối tình trong đời mình chỉ là họ chọn cách giấu hay công khai. Riêng bản thân tôi muốn những người yêu mến mình thật gần gũi, khán giả không chỉ nhìn thấy diễn viên như cái gì đó quá hào nhoáng chỉ có váy đẹp, hàng hiệu… họ thể hiện trong các sự kiện mà còn có những điều rất đời thường khác.

Tôi thích san sẻ niềm vui với mọi người, cũng khá bất ngờ mình được báo chí quan tâm vì thực ra khi đăng tải những hình ảnh đó, niềm vui lấn át quá nhiều khiến tôi cũng chẳng thèm toan tính gì khán giả sẽ đánh giá sao về mình. Thực ra tôi và người cũ chia tay cũng được một khoảng thời gian, chỉ là thời điểm đó là thời điểm tôi trả lời báo chí và công khai thông tin này với công chúng.

- Quen người cũ 2 năm cũng phải chia tay điều gì khiến chị tin mối quan hệ với người mới vài tháng lại sẽ bền chặt để công khai với công chúng?

- Đối với những điều đã qua chẳng ai muốn nhắc lại nhiều, có thể thời điểm đó tôi vẫn còn trẻ, khi yêu mình không xác định được điều gì rõ ràng, không dành được nhiều thời gian cho người yêu vì còn bận rộn với việc học, đi phim. Còn bây giờ, tôi thấy mình cũng đã ở độ tuổi mà có thể mường tượng được tương lai của mình ra sao, cần làm gì cho cuộc sống và trong tình yêu cũng trở nên chủ động hơn.Với người yêu hiện tại, chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc khác đông người, chúng tôi đến với nhau như một cái duyên. Tôi thấy bây giờ mình cũng đủ trưởng thành để từng mối quan hệ của mình để không phải chỉ mang tính chất vui vẻ rồi thôi nữa mà là gắn bó với nhau lâu dài về sau.

