Diễm My 9X: Không sợ sa ngã trước đại gia

- Việt Nam đã có diễn viên điện ảnh nổi tiếng gạo cội Diễm My, nên bạn được gọi là Diễm My 9X. Có bao giờ bạn muốn đổi nghệ danh?

- Không đâu. Vũ Phạm Diễm My là tên ba mẹ đặt cho mình thì tại sao mình phải đổi chỉ vì trùng tên với người khác Hơn nữa, tôi rất tự tin vào bản thân. Tôi nghĩ khán giả sẽ không đơn thuần nhớ tới My chỉ vì trùng tên với cô Diễm My nổi tiếng ở thập kỉ trước. Tôi chỉ có thể khẳng định trong lòng khán giả bằng những gì mình đã làm được.

- Trên trang cá nhân của chị mấy ngày gần đây có những lời rất tâm trạng. Vì sao vậy?

- My nghĩ con người ai cũng có lúc buồn lúc vui, vì bản chất cuộc sống là luôn có sóng gió mà. Những lúc như vậy, tôi sẽ ghi vài dòng cho nhẹ bớt tâm trạng, rồi sau đó sẽ không nhớ tới nó nữa. Đó là cuộc sống riêng tư của My thôi.

- Điều buồn nhất trong cuộc sống mà Diễm My từng gặp là gì?

- Điều buồn nhất là những lúc sức khỏe mẹ không được ổn, phải nhập viện. Nhìn mẹ những lúc đó, tôi thấy rất buồn và lo lắng. Bây giờ sức khỏe của mẹ tạm ổn và tôi muốn trân quý từng giây phút mình được sống với gia đình, với mẹ. Tôi thích được mẹ quan tâm chăm sóc và tôi cũng muốn thật thành công để mẹ vui lòng.

- Chuyện tình cảm đã bao giờ làm Diễm My phân tâm hay ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống?

- Có chứ. Nhưng tôi sống khá lí trí và có niềm đam mê công việc. Bây giờ là lúc nên dành thời gian cho sự nghiệp nhiều hơn, vì vậy tôi chỉ sẽ nghĩ thoáng qua, rồi cố gắng giải quyết những gì có thể và khép vấn đề lại trước khi nó làm mình phân tâm.

- Những khi buồn, bạn thường chia sẻ cùng ai?

- Khi buồn thường hay nói chuyện với người bạn thân hay người yêu, đi café, đi xem phim cho khuây khỏa. My cũng hay đọc sách để tìm lời giải đáp lý do của nỗi buồn ấy.

- Diễm My nghĩ sao về các đại gia?

- Nói thật My không sợ đại gia, mà ngược lại My rất ngưỡng mộ họ, nhưng cũng tùy vào nhân cách đạo sức và cách ứng xử của họ nữa. Quan trọng là người đại gia ấy có khiêm tốn, chan hòa với bạn bè và biết giúp đỡ mọi người hay là chỉ biết đến tiền, danh vọng và ăn chơi. Thường thì My nói chuyện vài lần, nếu thấy có thể hòa hợp được thì sẽ trở thành bạn bè của nhau. My cũng sẽ nói rõ cho họ biết My là con người như thế nào và cũng muốn biết sơ lược về con người của họ để có thái độ và cách ứng xử thích hợp…

- Trong giới showbiz Việt, ai là người ảnh hưởng đến diễn xuất của chị nhất?

- Người ảnh hưởng đến tôi nhất là NSƯT Thành Lộc. Niềm đam mê nghề diễn và tài năng của anh là vô hạn.

- Sắp tới Diễm My sẽ trở lại với vai trò MC trong sự kiện có sự tham gia của nhiều Hoa hậu và người nổi tiếng. My cảm thấy thế nào?

- My cảm thấy rất hãnh diện và vinh sự vì được BTC tin tưởng giao cho vai trò này. My sẽ chuẩn bị thật kĩ về mọi phương diện, từ kĩ năng mềm đến trang phục và kịch bản để hoàn thành tốt vai trò này.

Tôi thích làm MC vì đây là công việc phải cập nhật kiến thức hằng ngày, rèn cho mình kĩ năng nói chuyện lưu loát và sự tự tin lịch thiệp trong ứng xử. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục việc học ở ĐH Ngoại thương, tham gia lớp nói trước công chúng.