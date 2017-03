Diễm My 9X lần đầu diện áo lưới xuyên thấu, không nội y

Nhân dịp lễ Tình yêu 14/2, Diễm My 9X tung ra bộ ảnh quà tặng dành cho những "trái tim cô đơn". Cô vừa cùng top 8 của Bước nhảy hoàn vũ trải qua đêm thi đầu tiên của năm Giáp Ngọ với chủ đề nhạc rock. Khả năng nhảy của Diễm My ngày càng thuyết phục ban giám khảo và chinh phục được tình cảm của khán giả.

2 / 10

Bộ ảnh có tên "A little too sexy" do nhiếp ảnh gia Bobby Nguyễn thực hiện được lấy cảm hứng từ một câu hát trong bài Sexy naughty bitchy me của nữ ca sĩ Tata Young.