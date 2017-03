Diễm My 9X - người đẹp chuộng gu thời trang lỗi mốt

Cùng các người đẹp tên tuổi Tăng Thanh Hà, Ngọc Quyên, Thành Hằng góp mặt trong bộ phim Mỹ nhân kế đã giúp sự nghiệp của diễn viên tuổi teen thăng hoa.

Được đánh giá cao ở lĩnh vực điện ảnh, nhưng Diễm My đôi khi không nhận được sự khen ngợi từ giới sành mốt. Cô bị coi là có gu thời trang kém sang trọng và thiếu tinh tế.

Trang phục có nhiều họa tiết đính hạt lỗi thời, điểm nhấn thắt nơ tại thân áo quá lớn khiến người đẹp trở nên rườm rà.

Trang phục có quá nhiều chi tiết thừa thãi, tông màu tối khiến người đẹp mờ nhạt, túi cầm tay thiếu ăn nhập cùng trang phục.

Có thể thấy Diễm My không đầu tư nhiều cho những bộ cánh khi cô dự sự kiện.

Kiểu dáng trang phục già dặn so với tuổi, họa tiết được đính hạt lỗi mốt không theo kịp trào lưu.

Màu sắc và họa tiết không được người đẹp chọn lựa kỹ càng, khiến cô già hơn tuổi.

Diễm My phát huy gu thẩm mỹ ''chậm tiến'' khi cô diện những trang phục thiếu sang trọng. Chất vải bóng càng tố rõ vòng 2 không thon gọn.

Sở hữu vẻ đẹp nữ tính và duyên dáng là lợi thế mà không phải diễn viên nào cũng may mắn có được, thế nhưng, Diễm My vẫn chưa biết chọn trang phục tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên của mình.

Trang phục đơn điệu và già dặn đi kèm kiểu tóc búi cao khiến nữ diễn viên như được cộng thêm tuổi.

Trung thành với một kiểu tóc khiến hình ảnh của Diễm My trở nên đơn điệu.

Đi sự kiện, tham dự gameshow hay chụp ảnh thời trang cô đều chọn mái tóc rẽ ngôi đơn giản. Sự đơn giản luôn được tôn vinh nhưng lặp lại quá nhiều sẽ trở nên nhàm chán, Diễm My đang gặp phải lỗi này.

Kiểu tóc để suôn dài tự nhiên, mái rẽ ngôi giữa theo Diễm My từ những ngày đầu chạm ngõ showbiz cho đến tận bây giờ.

Dù bận rộn với nhiều kịch bản phim và hoạt động showbiz, nhưng Diễm My vẫn hoàn tất việc học của mình tại trường Đại học Ngoại thương. Bộ phim Váy hồng tầng 24 mà cô tham gia cũng vừa đóng máy, bộ phim hứa hẹn sẽ là vai diễn ấn tượng của Diễm My. Nữ diễn viên từng bày tỏ, cô muốn tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp diễn xuất, vì thế sau khi tốt nghiệp đại học, cô sẽ tập trung nhiều hơn cho niềm đam mê điện ảnh.

Thành công trong lĩnh vực điện ảnh đem về cho Diễm My nhiều sự quan tâm từ truyền thông và công chúng. Thế nhưng, gu thời trang của nữ diễn viên Mỹ nhân kế lại là điều đáng bàn. Theo đuổi hình tượng nữ tính và gợi cảm, Diễm My thường chọn trang phục có hơi hướng nhẹ nhàng khi lên sóng truyền hình và nóng bỏng khi dự sự kiện. Nhưng không phải phong cách thời trang của Diễm My lúc nào cũng ổn định, người đẹp thường có xu hướng chọn những bộ cánh có nhiều chi tiết lỗi thời, hoặc thiết kế có phần không hợp mốt. Điều này đã khiến hình ảnh của cô ít nhiều bị giới chuyên môn đánh giá thấp.

Bên cạnh đó, kiểu tóc góp phần quan trọng trong việc định hình phong cách, nhưng dường như không nắm được quy tắc này, Diễm My thường gắn liền với mái tóc suôn dài, rẽ ngôi giữa.

Trang phục kém sang và đơn điệu

Không là một tín đồ chuộng mốt hay sành điệu như nhiều người đẹp showbiz, vì thế sự xuất hiện của Diễm My có phần kém nổi bật so với nhiều mỹ nhân làng giải trí. Tại nhiều sự kiện, nữ diễn viên thường chọn trang phục có phần đơn giản, tốt giản đến mức đơn điệu và thiếu điểm nhấn nổi bật. Đôi khi, nữ diễn viên còn dùng lại những thiết kế của mùa trước.

Nhạt nhòa với một kiểu tóc duy nhất

Nhiều người đẹp biết tận dụng mái tóc để thay đổi phong cách và hình ảnh cá nhân. Nhờ đó, họ được khen ngợi khi biết cách chăm sóc hình tượng. Trong khi đó, Diễm My chọn giải pháp an toàn với kiểu tóc suôn, mái ngôi giữa. Đây là kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt và phong cách nữ tính của Diễm My, thế nhưng, sự rập khuôn được lặp lại quá nhiều mà không có sự đổi mới khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị nhàm chán.

