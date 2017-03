Diễm My không tung ảnh nude thời trẻ

Những bức hình này ghi lại vẻ đẹp thời thanh xuân của 'nữ hoàng ảnh lịch' vào năm 1987, khi chị ở độ tuổi 23. Liên lạc với Diễm My, chị rất buồn trước thông tin này và không hiểu người tung lên mạng có ý đồ gì xấu.



Diễm My cho biết, bộ ảnh nude được chụp vào năm 1987 trong dịp chị hợp tác với nhiếp ảnh gia Xuân Trưởng và chuyên gia make-up Ánh Minh thực hiện ảnh minh họa cho cuốn sách cô dâu trang điểm. “Lúc đó, anh Trưởng ngẫu hứng rủ tôi chụp nude để làm kỷ niệm thời con gái. Tôi đồng ý chụp vì cũng muốn lưu giữ lại những hồi ức đẹp trước khi bước chân về nhà chồng”, nữ diễn viên Giao lộ định mệnh kể lại. Thế nhưng chị bất ngờ bởi 23 năm sau, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 48 của chị (ngày 7/12), những tấm ảnh rất riêng tư này lại xuất hiện trên mạng. Diễm My cho biết, trong phòng chụp khi đó chỉ có 3 người, và nhiếp ảnh gia Xuân Trưởng đã lưu giữ tất cả những tấm phim đó. Nhiếp ảnh gia này từng hứa sẽ rửa seri hình nude tặng Diễm My vào ngày chị lên xe hoa. Tuy nhiên, vì kho ảnh quá nhiều, Xuân Trưởng không thể tìm lại cuốn phim ngày xưa để làm món quà cưới dành cho chị.

Chia sẻ về việc bị tung ảnh nude, Diễm My cho biết: "Tôi không biết người nào đã đưa những bức hình đó lên mạng. Tôi cũng không hiểu họ có ý đồ xấu gì hay muốn hạ uy tín, làm xấu hình ảnh của tôi? Tôi đã gần 50 tuổi, có một mái ấm gia đình hạnh phúc và mới trở lại với điện ảnh được một thời gian, chả dại gì tôi tự mình tung ảnh nhạy cảm lên để gây chú ý cả. Nếu muốn tạo scandal, tôi đã làm từ thời trẻ chứ không phải chọn thời điểm khi bản thân đang hạnh phúc và yên ổn hưởng thụ cuộc sống".

Nữ diễn viên chỉ e ngại, chồng và hai con gái chị sau khi xem những bức hình nude trên mạng sẽ suy nghĩ và buồn. Tuy nhiên, Diễm My cũng thổ lộ, ông xã chị là người rất thương yêu và thông cảm cho vợ. Khi lấy anh, chị từng cho anh xem một tấm ảnh nude trong seri, anh hiểu và tôn trọng khoảng trời riêng của chị. "Tôi đang lo không biết hai con gái sẽ phản ứng ra sao bởi chúng đang ở độ tuổi mới lớn. Tôi sẽ nói chuyện và giải thích cho hai con mọi chuyện để chúng hiểu rõ ngọn ngành. Và tôi tin, con tôi sẽ không nghĩ xấu về mẹ.", Diễm My tâm sự. "Người đẹp không tuổi" cũng sợ dư luận sẽ nghĩ sai và cho rằng chị chính là người tung những bức ảnh nhạy cảm để lăng xê tên tuổi. Diễm My mong khán giả hiểu, chị không làm việc này.

Nhiếp ảnh gia Xuân Trưởng, tác giả chụp bộ ảnh nude của Diễm My lên tiếng: "Tôi rất buồn và ngạc nhiên khi trên mạng xuất hiện seri ảnh rất riêng tư này. Là một người bạn thân của Diễm My được hơn 20 năm nay, tôi không bao giờ làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai chúng tôi. Tôi không phải là người đăng những bức hình này lên mạng. Rất ít người biết về bộ ảnh nude của Diễm My, kể cả các nhiếp ảnh gia cùng thời với tôi". Anh cũng chia sẻ, gần 20 năm trong nghề, kho tàng ảnh của anh bây giờ rất nhiều, bản thân anh cũng không biết cuộn phim ảnh nude của Diễm My anh cất ở đâu. Anh cũng rất muốn tìm lại cuộn phim này để rửa ảnh tặng cho người bạn thân như lời hứa năm nào, nhưng điều này chưa kịp thực hiện thì lại xảy ra sự cố trên.

Nhận xét về nữ diễn viên, anh cho biết: "Diễm My là một trong những người mẫu lâu năm nhất trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi. Cô ấy có một vẻ đẹp hoàn hảo mà tôi chắc nếu có cuộc thi hoa hậu nào vào thời đó, cô ấy sẽ là nữ hoàng nhan sắc. Khi chụp những bức hình này, Diễm My đã rất nổi tiếng".

Hiện tại, Diễm My và Xuân Trưởng đều bối rối và không biết nên giải quyết chuyện này theo hướng nào bởi cả hai chưa biết ai là thủ phạm trong vụ việc. Tuy nhiên, cả hai đều mong khán giả hiểu và không nghĩ sự cố trên theo hướng tiêu cực.

Theo Quỳnh Như (Ngôi sao)