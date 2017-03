Diễm My với nét đẹp tuổi 20

Khi mới 3 tuổi, Diễm My đã tham gia đóng phim. 10 năm sau, cô trở thành gương mặt quen thuộc trên các tờ báo tuổi teen trong vai trò người mẫu. 15 tuổi, Diễm My lấn sân sang lĩnh vực MC khi dẫn Vui cùng Hugo và hàng loạt chương trình truyền hình khác. Sau những thành công này, Diễm My dừng mọi hoạt động vào năm lớp 11 để tập trung cho việc học. Cô thi đậu vào khoa Kinh tế đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương TP HCM.

Thời gian vừa qua, Diễm My liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trong khá nhiều bộ phim như Mùa hè sôi động, Áo cưới thiên đường, Mảnh ghép cuộc đời, Đi qua lời nguyền... Cô cũng vừa nhận được vai nữ chính trong phim Bà mẹ trẻ.

Với vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt đẹp, Diễm My là một trong những thí sinh gây chú ý ngay từ vòng sơ khảo Hoa hậu Thế giới người Việt khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trước đó, cô từng giành giải nhì tại cuộc thi Người đẹp hoa anh đào 2009. Người đẹp cũng được đánh giá là ứng viên sáng giá tại Hoa hậu Thế giới người Việt năm nay.

Theo Lương Trần (Ngôi sao)