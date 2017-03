Điện ảnh 2014: ‘Con nhà nghèo’ thắng thế

Dù phải đến 22-2-2015 người ta mới biết được chính xác giải thưởng điện ảnh danh giá Oscar sẽ được trao đến ai. Nhưng từ giờ phút này đã có thể gọi tên những ứng viên sáng giá nhất, thông qua loạt giải thưởng “tiền Oscar” của các hiệp hội, giới phê bình và báo chí.

Theo đó, những cái tên được điểm danh nhiều nhất Boyhood, Birdman, The Imitation Game, Selma… đều thuộc dòng phim độc lập kinh phí thấp. Chúng không phôi thai trên bàn làm việc của tám hãng phim lớn nhất Hollywood mà ra đời từ những xưởng phim nhỏ, được phát hành đến số rạp hạn chế chuyên chiếu phim nghệ thuật.

Cơ hội thể nghiệm những ý tưởng táo bạo

Những thiệt thòi của dòng phim độc lập có khi lại là may. Chỉ riêng việc đứng ngoài guồng máy toan tính thương mại cũng đủ khiến chúng có thể tự do, táo bạo với những ý tưởng nghệ thuật điên rồ nhất. Boyhood (Thời niên thiếu) là một ví dụ. Bộ phim dõi theo quãng đời từ lúc sáu cho đến 18 tuổi của cậu bé Mason (Ellar Coltrane đóng), làm người ta cảm giác cuộc đời và màn ảnh đã trộn lẫn vào nhau theo một cách kỳ lạ. Cậu bé trên phim đang lớn lên cùng với cậu bé ngoài đời, với những câu chuyện nhỏ rồi sẽ khắc ghi vào tâm trí cậu như những kỷ niệm không thể quên của thời niên thiếu.

Phim kinh phí thấp Birdman với ẩn ý giễu cợt sâu cay về Hollywood được đánh giá cao.

Có lẽ chẳng “ông lớn” Hollywood nào lại chịu đầu tư cho một dự án kéo dài hơn 12 năm, không thể ký hợp đồng với dàn diễn viên vì pháp luật chỉ cho phép tối đa bảy năm. Còn đạo diễn Linklater (sinh năm 1960) đã căn dặn lại nam diễn viên Ethan Hawke (đóng vai cha Mason) rằng… lỡ ông có chết thì phải thay ông hoàn thành bộ phim!

Dù từng được “ông lớn” Warner Bros đưa vào kế hoạch sản xuất cách nay ba năm rồi đột ngột hủy do Leonardo DiCaprio rút vai, The Imitation Game (Trò chơi mô phỏng) thành hình hài nhờ khoản kinh phí 15 triệu USD của hai hãng phim nhỏ Black Bear Pictures và Bristol Automotive. Bộ phim được năm đề cử Quả cầu vàng cùng lời tán dương rộng khắp của giới phê bình, dựa trên những sự kiện có thật để khắc họa lại chân dung nhà toán học được xem là cha đẻ của máy tính hiện đại Alan Turing.

Trong ông tồn tại hai khía cạnh: Bộ óc thiên tài và xu hướng tình dục đồng giới, đẩy ông về phía dị biệt với xung quanh mà sự đối diện có lẽ mang cả điều ngọt ngào lẫn niềm cay đắng. Năm 2009, 55 năm sau ngày Turing mất, Thủ tướng Anh Gordon Brown đã phải xin lỗi ông công khai vì những cách kinh khủng mà chính phủ Anh đã đối xử với ông trong thời gian ông bị buộc tội quan hệ đồng giới. Dù trước đó những cống hiến phá mật mã quân Đức của ông đã giúp rút ngắn cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai, đây là quãng thời gian đời ông mà phim thuật lại.

Ngoài ra, Birdman (Người chim) cũng là ý tưởng táo bạo khác của đạo diễn người Mexico Alejandro González Iñárritu. Câu chuyện hư cấu của ông về một diễn viên hết thời từng khét tiếng với vai người chim là sự giễu cợt sâu cay về chính Hollywood. Dàn diễn viên tham gia phim cũng toàn những người ít nhiều nổi tiếng nhờ các bom tấn siêu anh hùng như Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone. Riêng Selma (Thị trấn Selma) là cái nhìn cận cảnh vào chân dung nhà lãnh đạo phong trào huyền thoại Martin Luther King trong khoảng thời gian ba tháng của năm 1965, thời gian then chốt để ông gây sức ép lên Tổng thống Johnson thông qua các đạo luật liên quan đến quyền của người da đen.

Cơ hội doanh thu nhờ giải thưởng

Sự áp đảo của bộ phim độc lập trước loạt bom tấn đậm chất nghệ thuật (Interstellar, Unbroken, Into the Woods, American Sniper…) ít nhiều đem niềm phấn khởi cho kinh đô điện ảnh. Bởi ít nhất nó gieo suy nghĩ Oscar “vẫn là thứ gì đó mà tiền cũng không thể mua được”. Nhưng có thật nó hoàn toàn thoát ra khỏi vòng xoáy tiền bạc? Câu trả lời là nó không thể. Việc được gọi tên và tán dương đồng nghĩa với việc bộ phim chính thức bước vào cuộc đua chinh phục Oscar mà theo ước tính của tờ New York Times thì tổng số tiền được các hãng chi ra vận động tranh giải lên tới khoảng 100 triệu USD cho mỗi mùa.

Theo báo này, tiền chi cho các chiến dịch có thể là một canh bạc vô ích. Nhưng có khi chỉ cần hạ cánh với một đề cử Oscar đã có nghĩa bộ phim sẽ có được một lượng khán giả lớn hơn. Chỉ cần một logo “Đề cử Oscar” in trên poster đã là điểm sáng giúp phim thu hút hơn. Có thể thấy ngay ở trường hợp của phim thắng giải Oscar năm rồi 12 năm nô lệ. Ông Brad Weston, lãnh đạo công ty đồng sản xuất bộ phim New Regency, cho biết phim đã kiếm được thêm khoảng 17,5 triệu USD sau khi nhận nhiều đề cử và thêm 6,5 triệu USD nữa sau khi thắng giải phim hay nhất. Phim còn rất ăn khách trong tuần đầu phát hành trên mạng và qua đĩa DVD.

Nội dung bộ phim dĩ nhiên không được nhìn thấy đầy đủ trong khán phòng sang trọng của lễ trao giải nhưng chỉ cần cái tên được vang lên đã đủ đảm bảo khán giả sẽ muốn đi tìm xem. Âu cũng là xứng đáng cho những nỗ lực nghệ thuật so với sức mạnh áp đảo của các bom tấn hàng trăm triệu USD.