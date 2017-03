Điện ảnh Iran được tôn vinh tại LHP Berlin

Đạo diễn Asghar Farhadi nâng cao tượng Gấu vàng tại LHP Berlin 2011 - Ảnh: AFP



Theo Đỗ Tuấn (TNO)



Đây là lần đầu tiên một bộ phim của Iran lên ngôi tại một trong những LHP lâu đời và uy tín nhất thế giới. Đạo diễn Asghar Farhadi đã làm nên một câu chuyện thật xúc động về sự khủng hoảng hôn nhân của xã hội Iran thời hiện đại.Từ Berlin, cây bút Deborah Young của tờ Hollywood Reporter (Mỹ) nhận định: “Khó mà hình dung được những nhà làm phim Iran lại làm nên một tác phẩm điện ảnh xuất sắc đến thế. Câu chuyện đơn giản bên ngoài lại ẩn chứa những bài học đạo đức vô giá, với tâm lý phức tạp liên quan đến nhiều mối quan hệ xã hội.Bộ phim thành công bởi đã mang trên lưng nó cả xã hội Iran. Phim được làm theo cách mà rất ít người trên thế giới có thể thể hiện được”. Sự chia cắt của Nader và Simin còn đoạt thêm giải Gấu bạc cho hạng mục Nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (trao cho toàn bộ nam - Nữ diễn viên chính của phim là Peyman Moadi, Ali Asghar Shanbazi, Babak Karimi và Sareh Bayat, Sarina Farhadi, Leila Hatami).Giải thưởng lớn của ban giám khảo (Gấu bạc) thuộc về The Turin horse (Con ngựa Turin) của đạo diễn Hungary Béla Tarr kể về người nông dân đã sống cách biệt với thế giới cùng con gái trong một ngôi nhà heo hút suốt nhiều năm dài. Đạo diễn Béla Tarr thú nhận bộ phim là quá khứ của ông, đắm chìm trong khủng hoảng, với một cái nhìn khắc nghiệt, ảm đạm về cuộc sống: “Tôi tin những gì diễn ra trong phim là có thật. Mọi thứ đều cần được phơi bày bằng ngôn ngữ điện ảnh”.Một trong những ngạc nhiên lớn của LHP Berlin năm nay là giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Ulrich Koehler (Đức) với phim Sleeping sickness (Bệnh buồn ngủ) do phim chưa gây ấn tượng mạnh với giới phê bình lẫn các nhà phát hành. Giải Phim đầu tay xuất sắc nhất thuộc về On the ice của đạo diễn Andrew Okpeaha MacLean đến từ vùng cực bắc của Alaska.LHP Berlin luôn trung thành với tiêu chí: phát hiện thể loại và tính thẩm mỹ mới trong điện ảnh cũng như tập trung hơn cho các nền điện ảnh của các nước đang phát triển. Đây là LHP dành nhiều cơ hội cho các tài năng đến từ thế giới thứ ba và do đó, các phim của Mỹ Latin, châu Á và cả châu Phi được chú ý nhiều hơn.