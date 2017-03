Diễn biến mới nhất quanh cái chết của ông hoàng nhạc Pop

Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân cái chết của Michael Jackson

Gia đình Michael Jackson đã gặp nhà hoạt động xã hội Reverend Al Sharpton để bàn kế hoạch tổ chức tang lễ cho ngôi sao quá cố vừa ra đi hôm 25/6, cái chết vẫn còn làm cả thế giới bàng hoàng và thổn thức.

Một người bạn của gia đình Jackson cho biết có thể đám tang sẽ được tổ chức tại California vào ngày thứ Tư, 1/7 tới. Trong khi đó, một nguồn tin cho biết gia đình Michael đã thuê một nhà nghiên cứu bệnh học đến khám nghiệm tử thi lần thứ hai cho Michael.

Đợt khám nghiệm bí mật này giúp gia đình ông hoàng nhạc Pop có thêm thông tin về nguyên nhân cái chết của Michael. Sở dĩ gia đình Michael muốn có cuộc khám nghiệm lại tử thi vì muốn tìm lời giải đáp cho hàng loạt nghi vấn khi đợt khám nghiệm hôm 26/6 không có kết quả ngay và phải đợi từ 6-8 tuần nữa mới có kết luận cuối cùng.

Trả lời phỏng vấn trên kênh Fox News, Joe Jackson, cha của Michael Jackson nói ông ngờ rằng sức ép về tour diễn tại nhà hát O2 Arena ở London (Anh) là một trong những nguyên nhân gây nên cái chết của con ông. Nhiều giả thiết khác lại cho rằng Michael Jackson đã chết vì một cơn truỵ tim hay do quá lạm dụng thuốc giảm đau liều cao. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác gây nên cái chết cho Michael Jackson vẫn còn là ẩn số.

Loại bỏ nghi vấn liên quan đến vị bác sĩ riêng của Michael Jackson

Cảnh sát Los Angeles cũng vừa tiến hành thẩm vấn lần thứ hai Conrad Murray, bác sĩ riêng của Michael Jackson, người ở bên ông hoàng nhạc Pop trong những giây cuối cùng và đã đưa ra kết luận Conrad Murray không làm việc gì sai.

Luật sư của bác sĩ Murray, Edward Chernoff, hôm 28/6 cũng đã phủ nhận thông tin rằng Murray liên quan đến cái chết của Michael Jackson. "Ông ấy là người đã đề nghị khám nghiệm tử thi và ông ấy cũng không hiểu vì sao Michael Jackson chết" Chernoff nói.

Chernoff khẳng định thân chủ của ông chưa từng kê đơn hay đưa cho Michael Jackson loại thuốc nào tương tự như Demerol, OxyContin. Bản thân bác sĩ Murray cũng khai với cảnh sát rằng ông không hề tiêm thuốc giảm đau cho Michael Jackson vào ngày ông vua nhạc Pop qua đời. Khi bác sĩ Conrad Murray có mặt tại nhà riêng của Michael Jackson vào những phút cuối thì cơ thể ông hoàng nhạc Pop vẫn còn ấm và mạch vẫn đập cho dù Michael Jackson không còn bất cứ phản ứng nào.

Các ca khúc của Michael Jackson leo thang trên các bảng xếp hạng

Trong khi đó, người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn đang thắp nến tưởng nhớ ông hoàng nhạc Pop. Hình ảnh Michael Jackson xuất hiện dày đặc trên các kênh tin tức. Kênh âm nhạc MTV liên tục phát những chương trình đặc biệt về Michael Jackson và thậm chí còn làm hẳn một logo với chữ "MJ" bên cạnh logo MTV.

Tại Los Angeles, kênh truyền hình giải trí dành cho người da màu (BET) cũng đã nhanh chóng chuyển lễ trao giải thường niên tối 28/6 thành lễ tưởng niệm ông hoàng nhạc Pop.

Cái chết của ông hoàng nhạc Pop cũng khiến cho thị trường âm nhạc sôi động hẳn lên. Các album của Michael Jackson đã dẫn đầu bảng xếp hạng album nhạc tại Anh với 6 đĩa đơn lọt vào top 40. Đây là lần đầu tiên trong 6 năm qua các ca khúc của Michael Jackson lại dẫn đầu tại thị trường nước này.

Album gồm những ca khúc nổi tiếng nhất, Number Ones từ vị trí 121 đã nhảy vọt lên hạng nhất ngay sau khi Michael Jackson qua đời. Có tới 4 album của Michael Jackson xuất hiện trở lại trong top 20. Thriller, album bán chạy nhất mọi thời thì leo từ hạng 179 lên hạng 7, kế đến là King of Pop (14), Off The Wall (17), The Essential Michael Jackson (20). Có tổng cộng 11 album của Michael Jackson và Jackson Five lọt vào bảng xếp hạng top 200.