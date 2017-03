Điên cuồng giấc mộng ca sĩ

Có dịp đứng trên sân khấu nhìn xuống hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt ngưỡng mộ của khán giả tôi mới hiểu vì sao có những người sẵn sàng đánh đổi tất cả để được đi hát. Trong số đó, không ít người đã phải trả giá rất đắt cho ước mơ của mình.

Đổ nợ vì muốn thành “sao”

Mê ca hát đến điên cuồng nên mỗi lần về Việt Nam, LC (chủ một tiệm nail tại Mỹ) lại bung tiền làm bầu sô ca nhạc, video cải lương. Được một thời gian, C. bỗng nhiên thành... ca sĩ, biểu diễn ở đâu cũng có băngrôn quảng cáo thật to, pháo bông bắn đì đùng và nhóm múa hip hop lộn đầu xoay tít trên sân khấu. Một ca sĩ rỉ tai cho biết C. không có giọng nhưng vì quá mê làm ca sĩ nên đã nhờ một ca sĩ không tên tuổi “thu âm giùm” với giá 100-150 USD/bài để C. hát nhép.

Khổ nỗi, dù có sô hát hay không, C. cũng phải bao nhóm múa ăn ở và trả cho mỗi người 100 ngàn đồng/ngày, trong khi tiền cát-xê mỗi sô diễn chỉ khoảng 500-700 ngàn đồng, không đủ cho C. mướn người bắn pháo bông tạo khí thế “ngôi sao” cho phần biểu diễn của mình. Chi phí quá nặng nên chưa đầy một năm, tiền bán tiệm nail cạn sạch, C. phải vay nợ và dông tuốt về Mỹ do không chịu nổi mức lãi cắt cổ của xã hội đen.

Từ một ông chủ có trong tay tiền tỷ, nay trắng tay trở thành anh thợ làm nail vậy mà C. vẫn chưa tỉnh mộng. Nghe đâu hiện C. vẫn đang “cày” như điên ở Mỹ để gom tiền về Việt Nam tiếp tục giấc mơ ca sĩ.

Khôi hài hơn nữa là trường hợp của ca sĩ KH. Đang là tài xế chuyển sang làm bộ phận hành chính của một công ty taxi, H. bỗng bỏ việc ngang xương để đi làm ca sĩ. Nguyên nhân theo nghề của H. rất lãng xẹt: chỉ vì tức giận câu nói đùa “đeo chân ngôi sao” của một ca sĩ là bạn của H.

Muốn nhanh chóng được nổi tiếng, H. chạy vạy mượn tiền của gia đình, người thân và bán luôn chiếc xe Nouvo mới cáu để làm đĩa rồi đưa đầu nậu in sang lậu phát tán khắp nơi. Ngoài ra, H. còn nhờ một số bầu sô hoặc “cò” lo cho mình được hát trong chương trình truyền hình trực tiếp của một số đài tỉnh. Kết quả, hiện giờ H. nợ nần khắp nơi, phải đổi số điện thoại liên tục để trốn sự truy đuổi của chủ nợ và một số diễn viên mà H. đã mượn tiền hoặc chưa trả cát-xê khi làm album.

Đổi tình lấy sô diễn

Có danh tiếng, được nhiều người ngưỡng mộ, được ăn mặc đẹp, có thu nhập cao và không phải lao động nặng nhọc... là đặc quyền của giới ca sĩ qua cái nhìn phiến diện của nhiều người mới vào nghề. Càng được hát nhiều thì càng có cơ hội thành “sao”, càng lên “sao” thì đặc quyền càng cao. Nắm bắt được tâm lý này, một số người có quyền quyết định thành phần ca sĩ, nghệ sĩ tham gia chương trình, cụ thể là bầu sô, biên tập viên, đạo diễn... đã dùng sô diễn làm công cụ “gạ tình”.

Có lần, biên tập Y. của một đài truyền hình kiêm bầu sô các chương trình tạp kỹ ở hội chợ đã không ngần ngại nói thẳng với ca sĩ B. (chỉ mới 16 tuổi và là con gái của một nghệ sĩ cải lương): “Nếu anh cho em lên truyền hình thì em cho lại anh cái gì?”. Diễn viên LT (một trong những diễn viên mới ra trường, đang muốn thử sức ở lĩnh vực ca nhạc) cho biết đã có lần cô được N. (một đạo diễn ca nhạc) mời về diễn trực tiếp truyền hình tại một thành phố biển.

Nửa đêm, cô nhận được tin nhắn của N. hẹn qua phòng bàn tiết mục. “Ổng đã nói trước rồi, để được thường xuyên tham gia sô của ổng, em phải cho ổng cái gì đó. Mà em thì đâu có cái gì ngoài thân xác!” - T. tỉnh bơ kể. N. không trả lời câu hỏi của tôi “Đã có gì với N. chưa?” nhưng cô khẳng định: “Bạn em nhiều đứa chấp nhận rồi”.

T. trong lần thử giọng hồi tháng 11-2007.

Sự cưỡng ép này dù “khốc liệt” nhưng không khiến tôi sốc bằng tiết lộ từ bầu X. (người nhận tôi theo học nghề làm bầu sô): “Bầu sô bây giờ nhiều ông mê trai lắm!”. Trong giới làm bầu sô, dường như ai cũng được nghe câu chuyện của ca sĩ T. Có vẻ ngoài đẹp trai và hát dân ca khá ngọt nên khi vừa từ miền Tây lên Sài Gòn theo nghiệp ca sĩ, T. đã được bạn bè giới thiệu đến gặp bầu L. để xin sô hát tại một công viên. Lần nào T. đến nhà bầu L. cũng “được” ông này cho coi... phim “nóng bỏng”. Sau vài lần thì bầu L. giở trò. Tức mình, T. đã tống cho ông này một đạp rồi bỏ về. Bây giờ T. vui vẻ làm chân bồi bàn ở một quán nghệ sĩ, thỉnh thoảng lên sân khấu hát giúp vui cho thực khách, khép lại giấc mộng thành “sao” ngày nào.

Những thiêu thân chết vì hào quang ảo

Để có nơi ăn chốn ở, được lăng-xê, ưu tiên về sô diễn..., một số nam ca sĩ trẻ mới vào nghề đã chấp nhận làm “chồng” những ông bầu bệnh hoạn hoặc làm “em nuôi” của một nam ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. Có những người tự giết chết đời mình như những con thiêu thân ham ánh hào quang sân khấu trong khi bản thân không có thực tài. Đáng trách hơn trong số đó có cả những trường hợp có sự “tiếp tay” của một số bậc cha mẹ yêu thương con đến mù quáng.

Một lần, bà chủ một quán kem trên đường Hai Bà Trưng nhờ tôi dẫn dắt T. (cậu con trai độc nhất 19 tuổi muốn theo nghề ca hát) đi tìm bầu sô để “mua” sô diễn, “Tội nghiệp, cháu nó mê ca hát và hát khá lắm!” - bà nói riết khiến tôi cũng xiêu lòng. Đến giờ hẹn, một chàng trai mặt còn “búng ra sữa” đến gặp tôi. Chỉ qua vài câu xã giao, T. đã làm tôi thất vọng bởi giọng nói đớt đát của mình. Để từ chối, tôi viện ra hàng chục khó khăn mà T. sẽ gặp phải khi theo nghề, trong đó có khó khăn lớn nhất mà tôi tưởng đâu nghe xong T. sẽ bỏ cuộc: phải có ít nhất 100 triệu đồng đầu tư bước đầu, hoặc “may mắn” hơn là chấp nhận làm “bồ nhí” cho một ông bầu nào đó.

Trái với suy nghĩ của tôi, T. trả lời ngay: “Vì muốn tự lập nên em chấp nhận phương án thứ hai.!” Ghi địa chỉ của nữ nhạc sĩ B. chuyên đào tạo ca sĩ trẻ mà tôi quen biết cho T., tôi khuyên cậu nên đi học thanh nhạc để biết mình có chất giọng gì, thích hợp với dòng nhạc nào rồi hãy quyết định. Đúng hai tuần sau, nhạc sĩ B. cho biết T. đã bỏ học. Từ đó đến nay tôi không nghe tin tức gì về T. Chẳng rõ T. đã bỏ cuộc hay đang thực hiện “phương án thứ hai” để theo đuổi giấc mộng thành ca sĩ?