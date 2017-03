Diễn hài bằng cách... khoe thân

Nghệ sĩ Minh Béo: “Nếu cứ xài cái thân của mình hoài khán giả sẽ chán...” - Ảnh: Nguyễn Lộc

Mấy năm trước bỗng dưng người ta thấy xuất hiện một lớp nghệ sĩ hài toàn mấy anh... béo! Một người còn thấy lạ, đến chừng cứ dồn dập như một trào lưu thì khán giả bắt đầu... hãi! Cứ anh béo nào ra sau sẽ hùng hổ tuyên bố mình bự hơn anh trước 5-10kg, kéo theo một quan niệm sai lầm rằng hài béo là đọ... thịt chứ không phải đọ tài!

Giễu từ khiếm khuyết của mình...

Bởi quan niệm sai lầm đó nên nhiều anh béo khi bước ra sân khấu đã không ngần ngại làm những trò thật lố bịch: lăn tròn ra sàn diễn, đi ục ịch, cọ bụng cọ ngực, hích mông. Chưa dừng lại ở đó, có nghệ sĩ còn tự biến mình thành "con chốt" để bạn diễn xỉ vả! Trong một tiểu phẩm, anh chàng béo đang nằm ngủ bên vệ đường, khán giả nghe rõ mồn một tiếng thở hồng hộc, bạn diễn bước qua vấp phải anh ta la oai oái: "Trời ơi, heo nái nhà ai thả chạy rông vầy nè"! Có tiểu phẩm mà diễn viên nam nói với nữ nghệ sĩ béo: "Cái thân bà cứ chích ra là... mỡ chảy cả năm ăn không hết, mua dầu ăn chi cho tốn tiền"!

Bà Hồng Dung - phó chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM - nói trên thế giới cũng có nhiều trường hợp nghệ sĩ có hình thể không hoàn hảo, nói nôm na là dị hình, nhưng bằng tài năng họ vẫn chinh phục được khán giả và để lại dấu ấn trong làng nghệ thuật. Ở VN trước đây từng có trường hợp này, chẳng hạn nghệ sĩ Ba Vân. Ông có gương mặt mà người ta cho là hơi ngây ngô, nhưng bằng tài năng ông đã biến những dị tướng đó thành nét độc đáo, tô điểm xuất sắc cho những vai mưu sĩ, được khán giả tôn vinh là quái kiệt Ba Vân.

Béo thôi chưa đủ, có nghệ sĩ không khiếm khuyết về vóc dáng nhưng có gương mặt rỗ cũng quyết "thí mạng" cho bạn diễn: "Ðừng có dại mà thương nó nhe, ngày nào nó cũng phun một rổ mụn vô mặt là... thúi hẻo đời em!". Ðược tra tấn mãi những màn này nên nhiều khán giả nhăn mặt không hiểu nổi: "Chẳng biết lòng tự trọng của nghệ sĩ rơi rớt đâu mất rồi?".

Mặc những lời phàn nàn, nhiều nghệ sĩ vẫn thản nhiên: "Tui giễu bằng cái thân tui chứ có cười người khác đâu mà ý kiến ý cò!". Thái độ xem nhẹ hình ảnh của chính mình đã tiếp tay để các ông bầu khai thác triệt để. Ở một sô diễn cách đây không lâu, MC đã hào hứng giới thiệu: "Sau đây là màn khiêu vũ của những con thiên nga, à không những... con vịt siêu thịt"!

Thế là trên sân khấu xuất hiện gần chục anh béo hết ngả nghiêng, ưỡn ẹo, lại lạch bạch xoay tròn, có khi ngã sóng soài sau một cú "phăng"... Suốt 20 phút chẳng có tình huống hài nào, chỉ là những màn "xoay vần" và những câu khích bác, chê bai hình thể lẫn nhau một cách nhạt nhẽo và thô thiển khiến khán giả tròn mắt: "Vầy mà cũng gọi là hài ư?"!

Nghệ sĩ Mai Thanh Dung - cô đào đẹp một thời của sân khấu, sau một trận bệnh bỗng dưng... phát tướng - bức xúc cho biết đã có lần thẳng thừng từ chối một kịch bản quay video mà nội dung hết sức thô thiển, lạm dụng hình thể nghệ sĩ, lời lẽ, tình huống quái dị, thậm chí còn ví von nhân vật như cầm thú!

... Đến khuyết tật của người khác

Cười cợt khuyết tật của người khác là kiểu giễu mà không ít nghệ sĩ hài tỏ ra rất... quan tâm. Phổ biến nhất là kiểu giễu người có tật mắt lé, răng hô, chân khập khiễng, nói cà lăm... Trong nghệ thuật đây là điều hết sức cấm kị, nhưng đối với một số "thợ chọc cười" thì đó là vùng đất... lạ mà họ thẳng tay khai thác không thương tiếc! Ðể rồi buông ra những câu nói kiểu như thế này: "Ðồ lé mà còn bày đặt liếc!", "Thôi nhe, cái thứ xích xụi (chân khập khiễng) đừng có lết theo tui!", "Làm sao kêu nó ngậm họng được? Cái bộ răng nó chìa ra vậy (răng hô) thì cái miệng nào mà ngậm cho vừa"...

NSƯT Ngọc Giàu từng để đời với vai diễn Bảy "cán vá" trong vở Ðời cô Lựu. Tay cán vá không phải là khuyết tật mà chỉ là nhược điểm của cơ thể và Ngọc Giàu đã sáng tạo thêm nhược điểm này cốt tạo ấn tượng cho nhân vật. Theo NSND Huỳnh Nga, điều mà nhân vật Bảy "cán vá" tạo nên tiếng cười sảng khoái nơi khán giả là duyên hài của nghệ sĩ, những câu thoại hết sức ý nhị và dí dỏm chứ không chủ yếu khai thác từ nhược điểm của cánh tay. Với diễn xuất của nghệ sĩ, người có tật cán vá khi xem không thấy mắc cỡ, thậm chí còn cảm thấy tay cán vá đôi lúc cũng dễ thương, đáng yêu lắm!

Nghệ sĩ Minh Béo - vốn xuất thân trong một gia đình có cơ địa "tròn trịa" - tâm sự: "Thời gian đầu do chưa ai biết tên, tôi cũng phải nương nhờ vào thân hình quá khổ của mình để gây ấn tượng. Thật ra lúc đó thấy mặc cảm lắm nhưng cũng phải gắng. Từ từ phát hiện rằng nếu cứ "xài" cái thân của mình hoài người ta sẽ chán nên cố gắng đào sâu thêm diễn xuất, khai thác duyên hài tình huống".

So sánh Minh Béo hiện tại và "thuở ban đầu", người ta đã thấy ít nhiều có sự tiến bộ, như lời tác giả Lam Tuyền từng nhận xét: "Xem Minh Béo diễn hài, sau mỗi tiếng cười đều có sự lắng đọng, ngoại hình to lớn giờ chỉ điểm xuyết để duyên hài của Minh thêm đậm!". Lời khen này không phải vô căn cứ, bằng chứng là những nghệ sĩ béo cùng trào lưu với Minh do chỉ dựa vào hình thể giờ đã rơi rụng dần...

Theo LINH ĐOAN (TTO)