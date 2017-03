Diễn viên Ashton Kutcher thay thế Charlie Sheen

Nam diễn viên điển trai Ashton Kutcher. (Nguồn: Internet)





Hôm 12/5, trang tin Deadline Hollywood đã tiết lộ rằng, ngôi sao 33 tuổi của "No Strings Attached" (Yêu không ràng buộc) đã có buổi thảo luận cuối cùng với đài CBS vào tối 12/5, và tên của anh đã được đưa vào danh sách đoàn làm phin để sẵn sàng cho mùa phim thứ 9.



Hiện người đại diện của CBS từ chối đưa ra bình luận về thông tin trên.



Lúc trước, nam diễn viên Charlie Sheen là nhân vật chính của "Two and A Half Men," song hàng loạt bê bối đời tư đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của Sheen cũng như bộ phim.



Đúng vào thời gian ngôi sao này phải nhập viện trị bệnh, CBS đã chấm dứt hợp đồng với anh, đồng thời rút ngắn kế hoạch sản xuất bộ phim này so với dự kiến.



Vì sự việc này mà Sheen đã vô cùng tức giận. Thậm chí, nam diễn viên truyền hình được trả cátxê cao nhất này còn lên tiếng xúc phạm công khai các nhà sản xuất.



Sau khi Sheen bị "cắt cầu," các trang tin giải trí đã bàn tán rất xôn xao về gương mặt sẽ thay thế anh.



Ngôi sao kỳ cựu người Anh Hugh Grant từng được nhắc đến, song anh đã không thể tham gia vì không tìm được tiếng nói chung với đoàn làm phim.



Tuy nhiên, với sự góp mặt của nam diễn viên Ashton Kutcher, dư luận đã tỏ ra rất hào hứng để xem màn thể hiện của anh trong dự án phim này, bởi trước đó, chồng của nữ diễn viên Demi Moore đã tạo được dấu ấn rất tốt trong bộ phim hài "That '70s Show" của đài Fox.



Kutcher được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài thành công của "Two and A Half Men" bởi bộ phim truyền hình ăn khách nhất nước Mỹ với 15 triệu khán giả thường xuyên này đã mang về nguồn doanh thu quảng cáo rất lớn cho nhà đài CBS./.