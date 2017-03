Diễn viên Barbara Billingsley qua đời ở tuổi 94

Nữ diễn viên Barbara Billingsley. (Nguồn: Internet)



Bà Barbara Billingsley nổi tiếng với vai diễn khắc họa June Cleaver trong phim “Leave It to Beaver.”Billingsley có tên đầy đủ là Barbara Lillian Combes, sinh tại Los Angeles ngày 22/12/1915. Bà bắt đầu tham gia lĩnh vực nghệ thuật từ giữa những năm 30.Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Billingsley là khi bà thể hiện vai diễn người phụ nữ gia đình June Cleaver trong phim "Leave It to Beaver.”Bộ phim hài này ra mắt lần đầu năm 1957 và nhanh chóng tạo ra cơn sốt thu hút đông đảo khán giả, sau đó nó tiếp tục kéo dài thêm 5 phần nữa."Leave It to Beaver” đã tái hiện chân thực cuộc sống của những gia đình trung lưu của Mỹ giữa thế kỷ 20.Vai diễn của Billingsley đã trở nên nổi tiếng đến mức sau đó bà phải “tái xuất” thành June Cleaver thêm vài lần nữa qua các phần tiếp theo.Ngoài ra, Barbara Billingsley còn góp mặt trong hàng loạt những bộ phim khác như "The Careless Years" (1957), "Airplane!"(1980) và phiên bản năm 1997 của "Leave It to Beaver.”Người bạn diễn của Billingsley trong “Leave It to Beaver,” Jerry Mathers (vai The Beaver), đã chia sẻ: “Tôi cảm thấy nỗi buồn thấu tận trong tim khi nghe tin Billingsley, người bạn thân và là người thầy của tôi, vừa ra đi. Billingsley sẽ mãi là nữ diễn viên tuyệt vời nhất trong lòng những người hâm mộ, mãi là một quý bà đáng yêu, tốt bụng trong trái tim những người bạn.”Hồi tháng 5/2008, Hội khoa học và nghệ thuật truyền hình đã giới thiệu chương trình A Salute to TV Moms nhằm tôn vinh Billingsley cùng 10 nữ diễn viên kỳ cựu khác./.