Diễn viên “chết” 5 lần trong vòng 24 giờ

Đầu tiên là vào 20h30 phút ngày 6/4, trong serie phim truyền hình Relic of an Emissary (tạm dịch: Di vật của một sứ thần), La Lạc Lâm thủ vai Hoàng đế đời Minh Chu Nguyên Chương và qua đời vì bệnh. 1 tiếng sau, ông bị đánh chết trong phim Grace Under Fire (…) và trưa hôm sau vào 11h45’, ông nôn ra máu trước khi tắt thở trong phim Face To Fate (Đương đầu với số mệnh). Vào 12h45 ông lại chết do bị thương trong phim Police Station No 7 (Đồn cảnh sát số 7) và cuối cùng vào 2h50’, ông qua đời vì bệnh trong phim Virtues of Harmony.

Bình luận về hiện tượng này, La Lạc Lâm nói trong một băng video được đưa lên trang blog cá nhân: “Tôi nghĩ đây chỉ là một sự trùng khớp ngẫu nhiên. Thành thực mà nói, tôi chẳng biết gì về Internet, nhưng giờ đây nó đã khiến tôi nổi tiếng ở hải ngoại”. Kỷ lục về số lần “chết”

Những cái “chết” của La Lạc Lâm đã được lan truyền trên Internet và thậm chí còn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng hải ngoại. Khán giả Hong Kong bắt đầu chú ý đến La Lạc Lâm theo những cách khác nhau. Đương nhiên, nhiều người mong muốn ông sống thọ, nhưng có nhiều người cũng tự hỏi khi nào ông lại “chầu trời” trong một serie phim truyền hình khác. Nhiều người cho rằng La Lạc Lâm nên đề nghị được ghi tên vào Sách Kỷ lục Guinness Thế giới về số lần “chết” trên truyền hình.

Song cư dân mạng chỉ trích đài TVB đã để La Lạc Lâm “chết” quá nhiều trong một thời gian ngắn như vậy. Zeng Shui (25 tuổi) - một sinh viên trường Công nghệ Thông tin Bắc Kinh đồng thời là fan của serie phim truyền hình Hong Kong, nói trên tờ The Global Times rằng - cô thấy ngạc nhiên về sự trùng lặp này. “Lý do khiến ông phải chết đi chết lại là do nền công nghiệp thiếu tính đa dạng.

Đã “chết” hơn 100 lần trên truyền hình

La Lạc Lâm là thế hệ diễn viên đầu tiên thủ vai Dương Quá trong phim Thần điêu đại hiệp năm 1976, một trong những tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất của nhà văn Kim Dung. Đã tham gia diễn xuất được 40 năm, nhưng La Lạc Lâm bày tỏ thích được sống một cuộc đời giản dị khi không đứng trước camera. “Sau một thời gian dài tham gia trong nền công nghiệp này, giờ tôi chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ muốn được làm tốt công việc của mình. Khán giả còn quan tâm tới tôi, thế là đủ”, La Lạc Lâm tâm sự.

Kể từ khi tham gia TVB hồi năm 1970 cho đến nay La Lạc Lâm đã “chết” hơn 100 lần trong nhiều serie phim truyền hình khác nhau. Ở Hong Kong có tục lệ là bất cứ diễn viên nào phải “chết” trên sân khấu hay trong serie phim truyền hình đều nhận được phong bì đỏ trong đó có vài đô la Hong Kong và coi đó như một sự cầu may. Song La Lạc Lâm cũng chẳng phải vì thế mà giàu thêm được.

“Tôi chẳng quan tâm tới việc mình hay phải “chết” trong phim vì điều đó rất thú vị. Tuy nhiên, con gái tôi buồn vì tôi “chết” quá nhiều. Nhưng tôi nói với cháu rằng đó không phải là sự thực, không nên phiền lòng vì việc đó” - La Lạc Lâm kể.

Tuy là người nổi tiếng, nhưng ông không hề muốn thay đổi phong cách sống của mình. Khi không phải “chết” trên truyền hình, La Lạc Lâm vẫn thích uống trà với hàng xóm, làm công việc nội trợ, nấu nướng cho gia đình và con cái. Theo Việt Lâm (TT&VH)