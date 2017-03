Diễn viên Dương Tử Quỳnh tới Việt Nam

Dương Tử Quỳnh tới Việt Nam theo lời mời của Quỹ phòng chống thương vong châu Á (AIPF), tuyên truyền cho chiến dịch kêu gọi đội mũ bảo hiểm, đặc biệt là trẻ em. Cô đã đi thăm nhà máy sản xuất mũ Protec hôm 16/3 và sẽ tặng mũ cho các học sinh trường tiểu học Tây Sơn (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào sáng mai (18/3).

Chiều nay, siêu sao điện ảnh Malaysia sẽ tham dự một buổi tọa đàm tại trường PTTH Hà Nội - Amsterdam (quận Ba Đình). Cô dự định ở lại Việt Nam tới ngày 19 hoặc 20/3.

Dương Tử Quỳnh (tên tiếng Anh: Michelle Yeoh) sinh năm 1962, là người gốc Hoa. Cô giành vương miện Hoa hậu Malaysia năm 1983 và đã đại diện cho quốc gia này tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm đó.

Người đẹp xây dựng sự nghiệp diễn viên tại Hong Kong, thành danh trong các phim võ thuật, từng đóng phim cùng Thành Long, Lý Liên Kiệt, Châu Nhuận Phát và được gọi là “Đả nữ”. Tạp chí People (Mỹ) bầu Dương Tử Quỳnh là một trong 50 người đẹp nhất thế giới năm 1997.

Dương Tử Quỳnh thành danh tại Hollywood với bộ phim về điệp viên 007 Tomorrow Never Die (1997) và Memoir of a Geisha (2005). Phần 3 của phim The Mummy (Xác ướp Ai Cập) có sự tham gia của cô trong vai phù thủy đang làm hậu kỳ và sẽ ra mắt mùa hè này.