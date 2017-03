Diễn viên Dương Tử Quỳnh trở lại Việt Nam

Đây là lần đến TP HCM đầu tiên và lần thứ hai Dương Tử Quỳnh sang Việt Nam. Trong chuyến đi này, Dương Tử Quỳnh sẽ tham gia một số hoạt động tuyên truyền, cổ động an toàn giao thông, đặc biệt là việc khuyến khích các em học sinh tiểu học đội mũ bảo hiểm. Cô cũng sẽ tham gia một chuyến đi bộ đồng hành vì an toàn giao thông, thăm và tặng 1.000 nón bảo hiểm cho các em học sinh tiểu học tại TP HCM… cùng nhiều hoạt động khác.

Dương Tử Quỳnh là ngôi sao hành động nổi tiếng châu Á và Hollywood, cô tham gia nhiều quỹ từ thiện như Quỹ chống ung thư tại Hong Kong và Quỹ từ thiện AIDS. Cô rất quan tâm đến vấn đề an toàn giao thông cho trẻ em nên dành nhiều thời gian cho các hoạt động này bên cạnh việc đóng phim.

Tháng 3 vừa qua, Dương Tử Quỳnh đã đến Hà Nội ủng hộ cho các hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông do Quỹ Phòng chống thương vong châu Á và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia VN thực hiện.