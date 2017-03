Diễn viên “Hà Nội, Hà Nội” khoe...

Khán giả Việt Nam đã từng có thời gian xôn xao trước thông tin nữ diễn viên xinh đẹp Can Đình Đình trong bộ phim Hà Nội, Hà Nội có nhiều tình ý cho thấy “phim giả tình thật” với nam diễn viên Minh Tiệp



Trong bộ ảnh nude mới nhất của mình, Can Đình Đình buông hở vòng một và không ngại ngần “lộ” vòng 3 gợi cảm. Rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ vẻ đẹp bộ ảnh nude của cô. Họ cho rằng vẻ đẹp trong những bức ảnh của cô rất có chiều sâu và đầy ẩn ý.



Nhiều khán giả nhận xét Can Đình Đình luôn biết cách thể hiện ưu thế thân hình hoàn hảo hình chữ S của mình. Hơn thế, Đình Đình còn được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi sự thông minh, sắc sảo và khả năng diễn xuất đầy biểu cảm của mình.



Vẻ sexy khó cưỡng

Bộ ảnh nude đầy ẩn ý và rất có chiều sâu

Thân hình tuyệt mỹ

Can Đình Đình luôn là cái tên “Hot”trong làng giải trí Hoa ngữ





(Theo Vietnamnet)